اعتياد چالشي جدي در كشور است

به گزارش خبر گزاري مهر دكتر علي هاشمي مشاور رييس جمهور ودبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر به طور جداگانه با آيات عظام جوادي آملي، صافي گلپايگاني و علوي گرگاني در قم ديدار و گفتگو كرد .

دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت : وقت آن رسيده است كه پيشگيري از اعتياد و استراتژي كاهش آسيب را به عنوان محور اصلي مبارزه با مواد مخدر قرار دهيم.

دكترهاشمي با قدر داني از آيات عظام به خاطر توجه به معضلات اجتماعي از جمله اعتياد ، فرهنگ سازي عليه مواد مخدر توسط ايشان را مهم دانست و افزود : نقش علما در فرهنگ كشور ما براي رفع بحرانهاي اجتماعي بسيار برجسته است .

در اين ديدارها ، آيات عظام مبارزه با اعتياد را به عنوان خدمت بزرگ به مردم اعلام و بر اين امر تاكيد ورزيدند.



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