بيست و يكمين جايزه بين المللي اكتواليداد به انتشارات اميركبير رسيد

به گزارش خبرگزاري " مهر" اين مجله هر ساله به منظورتقديروسپاس ازشركتهايي كه ازكيفيت ، اعتبارومديريت خوب برخوردارند جايزه اكتواليد رابه آنها اختصاص مي دهد.

كميته انتخابي بيست ويكمين جايزه بين المللي اكتواليد امسال انتشارات اميركبيرراشايسته دريافت اين جايزه دانست.

" فرانسيسكو ابيلو"، مديراين مجله درنامه اي كه براي انتشارات اميركبيرفرستاده ، اين موسسه رابه عنوان الگويي براي موسسات موفق وپيروزمعرفي كرده ومي افزايد:" افتخارداريم كه جايزه امسال را به پاس مديريت خوب به شما تقديم كنيم.كسب اين جايزه بي ترديد نشاني ازكفايت واعتبارموسسه شماست."

مراسم اهداي بيست و يكمين جايزه بين المللي اكتواليداد درروز20 مارس ( اول فروردين ) درهتل پنج ستاره" كاراول" وبا حضورجمعي ازنمايندگان بخش هاي صنعتي ، تجاري ونمايندگان رسانه هاي خبري برگزارمي شود.

