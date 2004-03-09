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۱۹ اسفند ۱۳۸۲، ۹:۴۹

به پاس كيفيت، اعتبار و مديريت خوب

بيست و يكمين جايزه بين المللي اكتواليداد به انتشارات اميركبير رسيد

مجله توريستي ، صنعتي و تجاري اكتواليد امسال جايزه بين المللي اعتبار و كيفيت را به انتشارات اميركبير اهدا مي كند.

به گزارش خبرگزاري " مهر" اين مجله هر ساله به منظورتقديروسپاس ازشركتهايي كه ازكيفيت ، اعتبارومديريت خوب برخوردارند جايزه اكتواليد رابه آنها اختصاص مي دهد.
كميته انتخابي بيست ويكمين جايزه بين المللي اكتواليد امسال انتشارات اميركبيرراشايسته دريافت اين جايزه دانست.
" فرانسيسكو ابيلو"، مديراين مجله درنامه اي كه براي انتشارات اميركبيرفرستاده ، اين موسسه رابه عنوان الگويي براي موسسات موفق وپيروزمعرفي كرده ومي افزايد:" افتخارداريم كه جايزه امسال را به پاس مديريت خوب به شما تقديم كنيم.كسب اين جايزه بي ترديد نشاني ازكفايت واعتبارموسسه شماست."
مراسم اهداي بيست و يكمين جايزه بين المللي اكتواليداد درروز20 مارس ( اول فروردين ) درهتل پنج ستاره" كاراول" وبا حضورجمعي ازنمايندگان بخش هاي صنعتي ، تجاري ونمايندگان رسانه هاي خبري  برگزارمي شود.

کد مطلب 64325

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