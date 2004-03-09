به گزارش خبرگزاري " مهر" اين مجله هر ساله به منظورتقديروسپاس ازشركتهايي كه ازكيفيت ، اعتبارومديريت خوب برخوردارند جايزه اكتواليد رابه آنها اختصاص مي دهد.
كميته انتخابي بيست ويكمين جايزه بين المللي اكتواليد امسال انتشارات اميركبيرراشايسته دريافت اين جايزه دانست.
" فرانسيسكو ابيلو"، مديراين مجله درنامه اي كه براي انتشارات اميركبيرفرستاده ، اين موسسه رابه عنوان الگويي براي موسسات موفق وپيروزمعرفي كرده ومي افزايد:" افتخارداريم كه جايزه امسال را به پاس مديريت خوب به شما تقديم كنيم.كسب اين جايزه بي ترديد نشاني ازكفايت واعتبارموسسه شماست."
مراسم اهداي بيست و يكمين جايزه بين المللي اكتواليداد درروز20 مارس ( اول فروردين ) درهتل پنج ستاره" كاراول" وبا حضورجمعي ازنمايندگان بخش هاي صنعتي ، تجاري ونمايندگان رسانه هاي خبري برگزارمي شود.
به پاس كيفيت، اعتبار و مديريت خوب
بيست و يكمين جايزه بين المللي اكتواليداد به انتشارات اميركبير رسيد
مجله توريستي ، صنعتي و تجاري اكتواليد امسال جايزه بين المللي اعتبار و كيفيت را به انتشارات اميركبير اهدا مي كند.
به گزارش خبرگزاري " مهر" اين مجله هر ساله به منظورتقديروسپاس ازشركتهايي كه ازكيفيت ، اعتبارومديريت خوب برخوردارند جايزه اكتواليد رابه آنها اختصاص مي دهد.
نظر شما