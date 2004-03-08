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۱۸ اسفند ۱۳۸۲، ۱۸:۲۱

واكنش سخنگوي وزارت امورخارجه ايران نسبت به امضاي قانون اساسي موقت عراق

حميدرضا آصفي سخنگوي وزارت امورخارجه جمهوري اسلامي ايران امضاي قانون اساسي موقت عراق را گامي موثر درچهارچوب انتقال قدرت به مردم عراق دانست و از آن استقبال كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، سخنگوي وزارت امور خارجه  با اشاره به تلاشهاي شوراي حكومتي عراق ابراز اميدواري كرد: دستاوردهاي شوراي حكومتي عراق موجب برداشتن گامهاي سازنده تر براي نيل به انتخابات عمومي و مردمي در عراق باشد.
آصفي تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران معتقد است كه تسريع در برگزاري انتخابات آزاد و خروج اشغالگران خارجي و واگذاري كامل اداره امورمردم عراق با حفظ تماميت و وحدت ملي عراق موجب برقراري امنيت، رفاه و توسعه براي مردم عراق خواهد شد.
کد مطلب 64333

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