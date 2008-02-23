امیر مشهدی عباس درباره شیوه اجرایی این نمایش به خبرنگار مهر گفت: "این نمایش یک کارعروسکی است که با استفاده از تکنیک بونراکو و میله‌ای بر صحنه اجرا می‌شود. این اثر به سفارش اداره کل هنرهای نمایشی تولید شده، برای گروه سنی پیش دبستانی و دبستانی اجرا می‌شود و با بهانه قرار دادن غذای نذری ماه محرم در پی انتقال مفاهیمی درباره شهادت امام حسین (ع) است."



وی در مورد ویژگی های نمایش‌های مذهبی عرصه کودک و نوجوان اظهار داشت: "فعالیت‌های فرهنگی و هنری برای کودکان و نوجوانان دشوار و یک رشته تخصصی است. این شرایط در مورد آثار مذهبی بسیار دشوارتر است. به این جهت که باید مفاهیم به گونه‌ای در ذهن مخاطب جای بگیرد که برای او علاوه بر جذابیت، آموزندگی نیز داشته باشد. به همین خاطر ترجیح می‌دهم در ارائه نمایش‌هایم از حاشیه حرکت کنم. در بیان داستان زندگی حضرت یوسف (ع) نیز همین مسئله را مد نظر داشتم."



این کارگردان خاطرنشان ساخت: "من همواره تلاش می‌کنم در وهله نخست برای مخاطبان کودک نمایش‌هایم قصه تعریف کنم. در این میان اتفاقات و شرایط را به صورت لطیف بیان می‌کنم که بتواند نظر تماشاگر را جذب کند. باید به این مسئله دقت داشت که نمایش‌های مذهبی کودکان نباید غم‌انگیز باشد یا به نشانه‌هایی بپردازد که برای بزرگسالان مفهوم دارد؛ بلکه باید از دریچه ذهن کودک مسایل دینی را مطرح کرد تا نظر این گروه سنی به موضوع جلب شود."



وی با تاکید بر اینکه در چنین نمایش هایی باید از ایجاد فضای سنگین ذهنی پرهیز کرد، توضیح داد: "کودکان روحیه‌ای شاد و پرتحرک و احساسات و عواطف عمیق دارند. ایجاد فضاهایی که ذهن کودک را خسته یا او را دچار اندوه کند، نگاه کلی کودکان را به آثار مذهبی مخدوش می‌کند. من وقتی می‌خواهم درباره امام حسین با کودکان صحبت کنم به مسئله غذای نذری اشاره می‌کنم. نکته ای که برای کودکان جذابیت و خاطره‌ای خوب دارد."



مشهدی عباس با اشاره به سابقه فعالیت خود در زمینه ساخت نمایش‌های مذهبی گفت: "من نمایش "بازیگر تعزیه" را برای گروه سنی کودکان ساختم که در آن از شیپور، نیزه و شمشیر استفاده می‌شد. اما این ابزار به هیچ وجه شکل تهدیدکننده یا مبارزه‌جویانه نداشت؛ بلکه تبدیل به نوعی کاراکتر فانتزی می‌شد تا با ذهن مخاطب ارتباط بیشتر برقرار کند. کارهای مذهبی برای کودک و نوجوان باید تشویق‌کننده برای پیگیری و نیاز به دانستن بیشتر ایجاد کند؛ نه اینکه به احساسات و روح کودک لطمه بزند."



وی درباره ویژگی موسیقی نمایش‌های مذهبی کودکان هم اعلام کرد: "موسیقی نمایش فقط استفاده از ریتم‌های تند و شادی‌آور نیست که فقط جنبه ایجاد جذابیت‌های کودکانه داشته باشد. من در نمایش "ملک جمشید" نیز از موسیقی استفاده کردم، اما در طول نمایش از موتیف‌ها و ردیف‌های ایرانی استفاده شده بود. در نمایش‌های مذهبی کودکان لازم است از موسیقی استفاده شود، اما باید حرمت‌ها را حفظ کرد."



کارگردان نمایش "مهمانان ناخوانده" تاکید کرد: "نباید برای مخاطب کودک و نوجوان گریه کرد یا شرایط غم و اندوه را برایش به وجود آورد. کودک باید از نمایش نکته بگیرد. به همین خاطر باید نظر مخاطب را با استفاده از نمادهای مختلف به سمت مفهوم اصلی جذب کرد. این موضوع در دیگر اجزا صحنه از جمله طراحی صحنه و لباس نیز باید لحاظ شود. چون ذات کار و آموزش دادن به کودک اهمیت دارد. بنابراین هیچ کدام از جنبه های ظاهری نمایش نباید حزن انگیز باشد."



وی با اشاره به این نمایش اظهار داشت: "ما در این نمایش سعی کردیم موسیقی تبدیل به وجهی از زبان نمایش شود و بتواند در راستای انتقال مفاهیم پیش برود. در زمینه طراحی صحنه و لباس نیز از رنگ هایی استفاده کردیم که نظر مخاطب را به خود جلب کند. همچنین به این موضوع توجه داشتیم که تمامی عناصر تشکیل‌دهنده نمایش در خدمت بیان موضوع باشند."



نمایش "مهمانان ناخوانده" نوشته منوچهر اکبرلو و مشهدی عباس برگرفته از سوگواری امام حسین (ع) است. داستان درباره یک خواهر و برادر پنج و شش ساله به نام های علی و زهرا است که در خانه منتظر بازگشت پدر و مادرشان از هیئت هستند. یکی از همسایه‌ها برای بچه‌ها غذای نذری می‌آورد. بچه‌ها وقتی قصد خوردن غذا را دارند متوجه می‌شوند کبوتری در خانه آنها لانه دارد...



مهرداد باقری، مرضیه ایمانخوانی، حامد مدرس، سحر صفرپور و سوده سعدایی عروسک‌گردان و بازیگران، نگار امینی مدیر صحنه، سحر صبا دستیار کارگردان، مهرداد باقری و مشهدی عباس طراح صحنه، آزاده فرهنگیان و اکرم میرزابیگی طراح لباس، مرضیه ایمانخوانی سازنده عروسک، فرید نوایی آهنگساز، آزاده فرهنگیان شاعر، بابک برزویه عکاس، هادی اسکندری طراح پوستر و رضا خضرایی طراح نور نمایش هستند.



نمایش "مهمانان ناخوانده" هر روز جز شنبه‌ها در تالار هنر به نشانی میدان هفت تیر، خیابان مفتح جنوبی، خیابان ورزنده، جنب ورزشگاه شهید شیرودی بر صحنه می رود.