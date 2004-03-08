پيروزي فجر مقابل استقلال در نيمه نخست

به گزارش خبرنگار" مهر" دوتيم استقلال وفجرسپاسي شيرازدرحالي دراين مسابقه به ميدان رفتند كه آبي پوشان تهراني باعلم به نتيجه تساوي پاس مقابل ابومسلم قرار گرفتن درصدرجدول را تنها درپيروزي دراين مسابقه مي ديدند، اما سياوش اكبرپوردردقيقه اول بازي برروي اشتباه مدافعان ودروازبان استقلال نخستين گل خود را وارد دروازه حريف كردند. استقلال كه دريافت اين گل را باورنداشت به آب وآتش زد تا بازي را به تساوي بكشاند كه درهمين زمان ودردقيقه 15 علي عليزاده با ضربه سرشيرجه اي خود طالب لو را تسليم كرد تا درميان حيرت همگان فجربا دوگل ازحريف نامدارخود پيش بيفتد.

درادامه كاراين استقلال بود كه بر توپ وميدان مسلط بود وبارها توسط مهاجمان وهافبكهاي خود تا آستانه گشودن دروازه رحمتي پيش رفت، اما بي دقتي بازيكنان اين تيم به همراه دفاع جانانه فجر وكمي هم بدشانسي موجب شد تا اين تيم به گلي دست نيابد. حتي دردقيقه 38 يدالله اكبري توپ را از تمام مدافعان ودروازبان فجرعبورداد، اما درآخرين لحظه مداع فجرتوپ را ازروي خط دروازه برگرداند. سرانجام حملات همه جانبه استقلال دردقيقه41 جواب داد وداود سيد عباسي پس ازحضوردرداخل محوطه شش قدم با ضربه اي زميني توپ را ازميان پاهاي رحمتي وارد دروازه فجر كرد تا فاصله گلهاي دوتيم كم شود. دردقيقه 43 نيزعلي سامره يك فرصت طلايي را براي گلزني آبي پوشان ازدست داد تا بازي با همان نتيجه دوبريك به سود فجردرنيمه نخست خاتمه يابد.