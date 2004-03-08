پستهاي نيروهاي مسلح بين اقوام عراق تقسيم شد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازسايت اينترنتي ايلاف، منابع آگاه اعلام كردند توافقي ميان وزارت دفاع آمريكا و رهبران سياسي عراق درباره شكل گيري هرم و ساختارتشكيلات ارتش جديد عراق صورت گرفته است.



پس ازسقوط رژيم صدام درحمله نظامي آمريكا به عراق، ارتش، سازمانهاي امنيتي وشبه نظامي عراق مانند گارد رياست جمهوري، فدائيان صدام و ديگر نيروهاي مسلح سابق عراق توسط حالكم آمريكايي عراق منحل اعلام شد.



اين منابع ادامه مي دهند: مسئوليت وزارت دفاع عراق را كه تصميم گيرنده عالي امور نظامي است، فرماندهي سني مذهب به نام سرلشكر نجيب محمد نجيب الربيعي برعهده خواهد گرفت.



اين منابع ادامه مي دهند كه سرلشكري شيعه مذهب به اسم "نجيب الصالحي" نيز براي فرماندهي ستاد مشترك ارتش عراق انتخاب وسازمان امنيتي عراق را نيز فردي كرد تحت فرماندهي خواهد داشت.



سرلشكر"نجيب صالحي" از مخالفين رژيم سابق عراق است و هم اكنون رياست جنبش افسران و شهروندان آزاد را بر عهده دارد.

منابع نزديك به شوراي حكومت انتقالي عراق نيز مي گويند كه مشورتهاي دو جانبه ميان اين شورا و اداره آمريكايي عراق در جريان سفر اخير دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا به عراق پايان پذيرفت.



اين منابع ادامه مي دهند: براي برعهده گرفتن مسئوليت سازمان امنيت نظامي عراق نيز سه تن كانديدا هستند، نفر اول "اراس حبيب" مسئول دفتر امنيتي كنگره ملي عراق به رياست احمد چلبي، نفر دوم "نجير فن شورش" رئيس يكي از دفاتر امنيتي نيروهاي شبه نظامي حزب دموكرات كردستان عراق ( پيشمرگ) به رياست مسعود بازراني و نفر سوم نيزمسئول هماهنگ كننده در سپاه بدر با نيروهاي پيشمرگ كرد است.



شوراي حكومت انتقالي دراين زمينه اين اطلاعات را نه رد ونه تاييد مي كند و اعلام كرده است : اين شورا در حال تهيه ليستي از افراد براي برعهده گرفتن مسئوليت سازمان نظامي عراق است.