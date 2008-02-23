امروز در تاریخ

صدور احکام برای کودتاچیان :



در چنین روزی در سال 1299 احمدشاه قاجار حکم ریاست الوزرایی سید ضیاءالدین طباطبایی یزدی و سرداری سپه ژنرال رضاخان را صادر کرد. سید ضیا ء الدین پس از دست گرفتن قدرت بسیاری از شخصیت های سیاسی را دستگیر و به زندان افکند . از جمله این شخصیت ها آیت الله مدرس بود . سید ضیاء الدین چند روز پس از کودتا به حضور احمد شاه رفت و شاه که نسبت به جان خود به شدت بیم داشت وی را به عنوان نخست وزیر کابینه جدید معرفی نمود . کابینه سید ضیاء عملا وظیفه یک محلل برای ورود کابینه رضا خان را ایفا نمود . پس از چندی مقام وزارت جنگ نیز به رضاخان واگذار شد . به این ترتیب با حمایت انگلیسی ها ، وی یک به یک پله های ترقی را پیمود و به تدریج به محکم کردن مواضع خود مشغول شد . اما در این مسیر رضا خان با حضور مبارزانی چون سید حسن مدرس نمی توانست به جولان گسترده بپردازد. در دوره چهارم مجلس، رضاخان که در مقام وزارت جنگ بود، کوشید امور دفاعى و اقتصادى را هم در اختیار گیرد . مدرس در دوازدهم مهر 1301، در جلسه 148 دوره چهارم مجلس، نطقى علیه رضاخان ایراد کرد و بر برکناری او تاکید نمود. طرح موهوم جمهورى خواهى نیرنگ دیگر رضاخان بود که مدرس آن را ضد استقلال و هویت ایران و رهاورد تصمیم انگلستان براى تمرکز قدرت در شخص رضاخان خواند و در جهت نابودى‏اش گام برداشت . سرانجام گروهى از نمایندگان وابسته به نیرنگ روى آوردند، مدرس را به بهانه آشتى با رضاخان در منزل قوام السلطنة نگاه داشتند و در غیاب وى سردار سپه با 92 راى مثبت مجلسیان قدرت را به دست گرفت .



بیم استعفای مصدق :

در چنین روزی در سال 1331 ه ش هفده نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی ، فعالیت شدیدی برای التیام دادن به روابط دولت و دربار آغاز کردند . بیم استعفای دکتر مصدق و وقوع حوادث غیر مترقبه، کلیه محافل را نگران ساخته بود .



نظارت کنسرسیوم بر نفت ایران :

در چنین روزی در سال 1332 ه ش اعلام شد که کنسرسیوم بین المللی نفت، می تواند از نظر فنی بر صناعت نفت ایران نظارت داشته باشد.



تعیین ریاست دیوان عالی کشور :

در چنین روزی در سال 1358 امام خمینی آیت الله بهشتی را به عنوان نخستین رییس دیوان عالی کشور و آیت الله موسوی اردبیلی را به عنوان نخستین دادستان کل کشور پس از انقلاب اسلامی برگزیدند . دیوان عالی کشور بر اساس اصل یکصد و شصت و یکم به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین می کند تشکیل می گردد . بر اساس اصل یکصد شصت و دوم قانون اساسی، رییس دیوان عالی کشور دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رییس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوانعالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می کند .



تولد دکتر حسابی :

درچنین روزی در سال1281 هجری شمسی پروفسور دکتر محمود حسابی ریاضیدان و فیزیکدان برجسته ایرانی در تفرش متولد شد. پدرش معزالسلطنه از رجال سیاسی حکومت بود .او چهارساله بود که به همراه پدر سفیرش به لبنان رفت . در بیروت پدر تجدید فراش کرد و به همین سبب همسر اولش را به همراه دو فرزندش ، محمود و محمد به دلیل مقررات از سفارتخانه اخراج کرد و هیچ کمکی هم به آنان نکرد. این دوران ، دوران فقر و تنگدستی برای محمود ومادر وبرادرش بود اما او در همان اوان کودکی و در همان اوضاع فلاکت بار توانست قرآن و دیوان حافظ را بطور کا مل حفظ کند . محمود پس از طی درجات ابتدایی و دبیرستان در هفده سالگی نخستین لیسانسش را دررشته ادبیات عرب از دانشگاه آمریکایی بیروت دریافت دارد . او بعدا در رشته های مهندسی راه و ساختمان ، پزشکی ، ریاضیات ، ستاره شناسی ، فارغ التحصیل شد و همزمان توانست در رشته مهندسی معدن در دانشگاه سوربن فرانسه تحصیل کند . وی سرانجام رشته فیزیک را برای ادامه تحصیل انتخاب کرد و توانست در 25 سالگی در جه دکتری خود را دررشته فیزیک با دفاع از رساله خود با عنوان "حساسیت سلولهای فتو الکتریک " دریافت دارد . او بعدها جزء برترین شاگردان انیشتن شد . دکتر حسابی در بازگشت به وطن تاسیس دانشگاه تهران را پیشنهاد داد و خود معمار دانشکده فنی آن شد و تا آخرین روز های عمر ریاست گروه فیزیک این دانشکده را به عهده داشت . دکتر حسابی در دوران نخست وزیری دکتر مصدق وزیر فرهنگ دولت او شد. پروفسور حسابی به چهارزبان انگلیسی ، فرانسه ، آلمانی و عربی سخن می گفت و به زبانهای سانسکریت ، لاتین ، یونانی ، پهلوی ، اوستایی ، ترکی و ایتالیایی تسلط داشت . از آن دانشمند فقید بیست و پنج مقاله وکتاب به زیور طبع آراسته شده است . دکتر حسابی در سال 1990 میلادی به عنوان مرد نخست علمی جهان معرفی شد و در سال 1366 در کنگره 60 سال فیزیک کشور لقب پدر فیزیک ایران را به خود گرفت . او در چنین روزی در سال 1371 در بیمارستان دانشگاه ژنو به هنگام معالجه قلبی دار فانی را وداع گفت . ازنکات جالب توجه این دانشمند و فیزیکدان هموطن دلبستگی ویژه به مفاخر ایرانی اسلامی بود که از جمله می توان به تعلق خاطر ایشان به زبان فارسی یاد کرد ، به همین سبب وی برای واژه های د خیل در فارسی ، معاد لیابی می کرد که نتایج زحماتش در فرهنگنامه ای گرد آمده که توسط انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی چاپ شده است.



راه اندازی شبکه رادیو جوان :

در چنین روزی در سال 1375 میلادی شبکه رادیویی جوان راه اندازی شد . این شبکه رادیویی با هدف جلب مخاطبان گروه سنی جوانان راه اندازی شده است .



انفجار کشتی ستروما :

در چنین روزی در سال 1942 میلادی، هاگانا در اعتراض به مخالفت انگلستان با ورود مهاجران غیر قانونی یهود به فلسطین و با هدف تحریک افکار عمومی و اجبار انگلستان به پذیرش مهاجرت تمامی یهودیان ، کشتی "ستروما" را با 769 مسافر منهدم و کلیه سرنشینان آن را به قتل رساند .



استقلال ونزوئلا :

درچنین روزی در سال 1839 میلادی ونزوئلا استقلال خود را اعلام کرد. ونزوئلا کشوری است در منطقه استوایی شمال آمریکای جنوبی بین دریای کاراییب و کشور برزیل . نژاد مردم آن سفید و سرخ و دو رگه و زبان رایج در میان آنان اسپانیولی است . بیشتر مردم این کشور از مذهب کاتولیک پیروی می کنند. نوع حکومت این کشور جمهوری فدرال است . این کشور مدت سه قرن تحت سلطه اسپانیا بود . ونزوئلا در سال 1499 توسط آلفونسو به دو نیمه شد. این کشور در پانزدهم نوامبر سال 1945 میلادی به عضویت سازمان ملل متحد در آمد .



کشف آلومنیوم :

درچنین روزی در سال 1886 میلادی ، مارتین هال شیمیدان آمریکایی برای نخستین بار فلز آلومینیوم را کشف کرد.وی آلومنیوم را با ذوب مقداری کریولیت و انجام برخی آزمایش های شیمایی به دست آورد .



نخستین تیربار :

در چنین روزی در سال 1884 هیرام ماکسیم دانشمند آمریکایی سلاح تیربار را اختراع کرد . این سلاح در پی تکامل سلاحهای جنگی تهیه شده بود و قادر به شلیک ششصد گلوله در هر دقیقه بود .



قانونی شدن طلاق در فرانسه :

در چنین روزی در سال 1884 میلادی ، طلاق در فرانسه قانونی شد. طلاق در حقوق فرانسه همواره و کمابیش با مخالفت کلیسای کاتولیک روبرو بوده است. حقوق کانونیک در فرانسه نیز طلاق را مورد نکوهش قرار داده و آن را عملا از ید زوجین خارج می ساخت . به نظر می رسد حقوق کلیسایی در این حوزه از حقوق اسلامی عقب تر است . طلاق به عنوان یک ایقاع در حقوق اسلامی اگرچه همواره مورد نکوهش قرار گرفته است اما به عنوان یک تاسیس حقوقی در کلام فقها حضوری تام داشته است .



تولد نورمن لیندسی :

در چنین روزی در سال 1879 میلادی نورمن لیدنسی هنرمند و نویسنده انگلیسی به دنیا آمد.



تولد کارل یاسپرس :

در چنین روزی در سال 1883 میلادی کارل یاسپرس، فیلسوف اگزیستانسیالیست آلمانی به دنیا آمد .کارل یاسپرس در رشته های حقوق و طب تحصیل کرد . او به روان پزشکی علاقه فراوان داشت و به همین دلیل مدتی به روانپزشکی مشغول شد . وی از سال 1930 میلادی به تدریس فلسفه مشغول شد. او در همین اثنا افکار کیرکگارد فیلسوف اگزیستانسیالیست را تبلیغ می کرد . انسان در عصر جدید ( 1933 ) و فلسفه ( 1932 ) عناوین مهمترین آثار اویند . یاسپرس جامعه صنعتی امروز را که هدفش تامین سطح معینی از رفاه برای اکثریت هرچه بیشتر مردم است برای شخصیت انسانی خطرناک می داند . او از خداوند به عنوان وجود متعالی نام می برد و نقصان معرفت و محدودیت قدرت انسان را دلیل وجود ناشناس غیر قابل شناخت هستی فرض می کند .



تولد ویکتور فلمینگ :

در چنین روزی در سال 1883 میلادی فلمینگ فیلمساز مشهور آمریکایی به دنیا آمد. «بر باد رفته» عنوان مهمترین اثر اوست.



اعدام در صورت مسیحی نشدن :

در چنین روزی در سال 1514 میلادی پادشاه اسپانیا به فرمانداران خود در نقاط مختلف در آمریکای لاتین دستور داد که چنانچه سرخپوستان مسیحی نشدند آنها را اعدام نمایند.



تولد اریش کستنر :

در چنین روزی در سال 1899 میلادی اریش کستنر نویسنده آلمانی به دنیا آمد. «امیل و کارآگاهان» و «خواهران غریب» عناوین مهمترین آثار اویند. کستنر بیشتر در حوزه ادبیات کودک و نوجوان مشغول به فعالیت بود و در این حوزه آثار درخشانی از خود به یاد گار نهاده است .



درگذشت جان کیتز :

کیتز شاعر رمانتیک انگلیسی در چنین روزی در سن 25 سالگی درگذشت .



درگذشت آلکسی تولستوی :

در چنین روزی در سال 1945 میلادی آلکسی تولستوی شاعر و نویسنده روس در سن 62 سالگی درگذشت . آلکسی در سال 1883 میلادی دیده به جهان گشود .وی برای کودکان کشورش آثار بسیاری را خلق کرده است که از میان آنها می توان به تزار ایوانویچ، طوفان، طلای سفید، مرگ ایوان مخوف، عجایب، سوروچی، آن سوی ولگا، در جنگ، غارتگران، نان، پطر اول، شورش ماشین ها، در عذاب، کودکی نیکیتا، خواهران ایلیتا، طلای سیاه، صبح غم انگیز و سال های سخت اشاره کرد .



پایه گذاری حزب فاشیست :

در چنین روزی در سال 1919 میلادی بینتو موسولینی حزب فاشیست را در این کشور پایه گذاری کرد .



محافظت همه جانبه از کوبا :

در چنین روزی در سال 1963 میلادی ، سران شوروی سابق به دلیل وجود علقه های ایدئولوژیک میان دو کشور کوبا و شوروی و همچنین محافظت همه جانبه ازاین کشور در برابر آمریکا اعلام کرد که هرگونه حمله نطامی به کوبا را به شدت پاسخ خواهد داد .



گذر از تانزانیا :

در چنین روزی در سال 1943 میلادی نیروهای آلمانی از گذرگاه تانزانیا گذر کردند .



سقوط دولت بیتار :

در چنین روزی در سال 1966 میلادی بر اثر یک کودتای نظامی در سوریه دولت بیتار پایان یافت .



سنگین ترین حمله به ویتنام :

در چنین روزی در سال 1967 میلادی نیروهای آمریکایی سنگین ترین حمله خود را علیه ویتنام در جنگ ویتنام آغاز کردند .



نخستین آسمان خراش :

در چنین روزی در سال 1797 نخستین آسمان خراش در انگلستان ساخته شد. اروین کلانس معمار انگلیسی نخستین آسمانخراش دوازده طبقه ای را ساخته است .



روزملی گینه :

در چنین روزی در سال 1970 میلادی حکومت کشور گینه جمهوری شد . به همین دلیل همه ساله چنین روزی در این کشور به عنوان روز ملی گرامی داشته می شود. گینه کشوری است نیمه کوهستانی در غرب منطقه استوایی آفریقا در ساحل اقیانوس اطلس بین ساحل عاج و سنگال . مساحت آن 245857 کیلومتر مربع است . نژاد مردم این کشور سیاه و زبان رایج میان آنان فرانسوی و محلی است . بیشتر اهالی این کشور پیرو دین اسلام اند . حکومت این کشور از نوع جمهوری و نظامی است. این کشور در سال 1958 از فرانسه مستقل و در دوازددهم دسامبر همان سال به عضویت سازمان ملل متحد درآمد .



روز ملی برونئی :

همه ساله چننین روزی به عنوان روز برونئی در این کشور گرامی داشته می شود . برونئی کشوری است در جنوب شریقی آسیا . نوع حکومت این کشور سلطنتی است وبیش از نود و پنج در صد از مردم آن مسلمان اند . برونئی به دلیل داشتن منابع گاز و نفت فروان یکی از ثروتمند ترین کشور های جهان به شمار می رود به گونه ای که اقتصاد دانان تولید ناخالص ملی این کشور را یکی از بالاترین «جی ان پی» های دنیا تلقی می کنند. سلطان این کشور نیز به عنوان یکی از ثروتمند ترین مردان جهان شناخته شده است .



روز ملی گویان :

گویان در چنین روزی در سال 1970 میلادی جمهوری شد. همه ساله چنین روزی به عنوان روز ملی در این کشور گرانی داشته می شود .گویان کشوری است نیمه جلگه ای در منطقه استوایی شمال آمریکای جنوبی بین سورینام و ونزوئلا . مردم این سرزمین سفید ، سرخ ودو رگه هستند و زبان رایج در میان آنان انگلیسی است. دین اکثریت آنان نیز مسیحیت است . نوع حکومت در گویان جمهوری است . این کشور در سال 1966 از انگلستان مستقل شد و در بیستم سپتامبر همان سال به عضویت سازمان ملل متحد در آمد .



حمله به شام :

در چنین روزی در سال 1799 ناپلئون بناپارت پس از تحریک های عثمانی مبنی بر جنگ با فرانسه به سوریه ( شام ) حمله کرد و تا مدتی نیز به فتوحاتی کثیر دست یافت اما پس از این مرحله با دفاع سنگین ترک ها از منطقه عثمانی به کشور خود عقب نشینی کرد .