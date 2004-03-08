يازدهمين اجلاس رسمي مجلس خبرگان رهبري به كار خود پايان داد

در بيانيه پاياني مجلس خبرگان آمده است: ماه محرم يادآور خاطره نهضت مقدس سالار شهيدان حضرت اباعبدالله حسين (ع) و ياران با وفاي اوست. نهضتي كه سرآغازي براي قيام هاي الهي گرديد و الگويي جاودانه براي دفاع از باورها و ارزشهاي متعالي آن ارائه نمود. نهضتي كه با منطق هيهات منا الذله فرهنگ ذلت ناپذيري را در شفيتگان حضرت نهادينه كرد. منطقي كه استكبار بويژه آمريكا و صهيونيزم را به عجز واداشته و نويد غلبه مستضعفان مومن عالم را بر مستكبران مي دهد.

مجلس خبرگان رهبري با گرامي داشت ايام سوگواري سالار شهيدان و با عرض تسليت به مناسبت شهادت جمعي از رهروان آن بزرگوار در كربلا و كاظمين و كويته پاكستان، اينك در پايان يازدهمين اجلاس رسمي خود توجه ملت شريف ايران را به نكات زير جلب مي كند:

1- در شرايطي كه دشمنان جمهوري اسلامي همه، توان خود را براي برگزار نشدن انتخابات مجلس هفتم به كار گرفته بودند و مردم عزيزمان را در يك جنگ رواني سنگيني، مورد هجوم قرارداده بودند، اين انتخابات در فضايي آزاد، عادلانه، قانوني، با سلامت برگزار گرديد و فتنه اجانب براي فرستادن عناصر مورد نظر خود به مجلس و يا تعويق و عدم برگزاري انتخابات، به شكست انجاميد.

در اينجا اولا از مقام معظم رهبري كه با حسن تدبير و توصيه هاي راهگشاي خود زمينه اين حماسه بزرگ را فراهم نمودند و ثانيا از مراجع عظام تقليد كه مردم عزيز دين مدار ما را ترغيب به حضور نمودند و ثالثا، از مردم وفادار و هميشه در صحنه امت اسلامي صميمانه سپاسگزاريم.

حضور شكوهمند شما مردم متعهد، اميد دشمنان را به ياس و خشم مبدل ساخت. اين حضور، بي ترديد شايسته برترين پاداش الهي است. بر اين اساس كارگزاران نظام و منتخبان مجلس هفتم مي خواهيم اين حضور مخلصانه را ارج نهاده اساسي ترين وجهه همت خويش را اعتلاي اسلام و نظام اسلامي و خدمت به مردم و حل مشكلات و معضلات آنها در همه عرصه ها، بويژه عرصه هاي فرهنگي و معيشتي قرار دهند. از همه دستگاهها مي خواهيم در جهت مبارزه با فساد و ابتذال فرهنگي، جدي تر و موثرتر تلاش نمايند.

در اينجا وظيفه مي دانيم از همه كساني كه در اين حماسه بزرگ نقش داشتند، بويژه شوراي محترم نگهبان كه برابر فشارهاي مختلف مقاومت كرده و به وظيفه قانوني خود عمل نمود، تشكر و تقدير نماييم.

2- ما، اشغالگران متجاوز را مسوول تمامي حوادثي كه در عراق اتفاق افتاده مي دانيم و بر اين باوريم كه در جنايت تروريستي عاشوراي امسال اشغالگران به عنوان مسوول امنيت عراق بايد پاسخگو باشد.

بر اين باوريم كه تنها راه ايجاد امنيت در عراق، خروج اشغالگران و تن دادن به خواست مردم عراق كه همانا حاكميت بر سرنوشت خويش است، مي باشد استقلال و يكپارچگي عراق را حق مردم مي دانيم كه مردم مسلمان عراق باتوكل بر خداوند و هوشياري و همدلي و وحدت و در سايه حمايت و درايت مراجع و روحانيت به دولتي برآمده از خواست و اراده خويش دست يابند.

3- ما همچنان مسئله فلسطين را مسئله مهم جهان اسلام دانسته جنايات رژيم صهيونيستي را در سرزمينهاي اشغالي محكوم كرده و حمايت خود را از ملت مظلوم فلسطين ابراز داشته و دفاع از حقوق انساني آنها را وظيفه خود مي دانيم.

4- جريان دين ستيزي و منع حجاب در فرانسه آغازي است براي مبارزه با يك تكليف مذهبي، در حقيقت اين كار، رويارويي و ستيزه جويي با جهان اسلام است. استكبار و كفر جهاني بدانند كه اگر بخواهند با اسلام درگير شوند، جهان اسلام را رو در روي خود قرار داده اند و امت اسلامي اين توهين ها و توطئه ها را نخواهد بخشيد.

5- مجلس خبرگان رهبري حادثه جانگداز زلزله بم را به بازماندگان اين فاجعه ملي، تسليت گفته، ضمن تشكر از خدماتي كه تاكنون صورت گرفته، مسوولان محترم را به خدمت منظم تر و سريعتر و قانونمندتر به حادثه ديدگان توصيه مي نمايد.

نيز حادثه تاسف بار قطار نيشابور را به بازماندگان اين حادثه جانگداز تسليت گفته، از مسوولان محترم مي خواهيم ضمن تلاش بيشتر، در جهت جبران خسارتها در پي گيري علل و عوامل اين حادثه كوتاهي نورزند.

6- انتظار مي رود در زمينه توسعه علم و دانش و فن آوري با استفاده از استعدادهاي فراوان جوانان و فرزندان دلير ايران اسلامي در جهت رشد و پيشرفت و عزت و اعتلاي نظام اسلامي، تلاش شايسته انجام شود و در برابر توطئه ها و دسيسه هاي دشمنان اسلام و قرآن، هوشيارتر و بيدارتر باشيم.

در پايان بارديگر با پيشواي بزرگ انقلاب اسلامي حضرت امام خميني و شهيدان والامقام، تجديد عهد نموده و از حضرت حق جل و علا مي خواهيم كه ما را در حفظ ميراث گرانقدر آن بزرگوار و شهداي عزيز انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي ياري فرمايد و قلب نوراني ولي عصر، ارواحنا فداه رااز همه ما خشنود بفرمايد. ان شاءالله تعالي بمنه و كرمه.