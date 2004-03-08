جلسه عصر دومين روز از يازدهمين اجلاس رسمي مجلس خبرگان رهبري

در اين جلسه ابتدا حجت الاسلام و المسلمين فلاحيان در نطق پيش از دستور خود در سخناني بااشاره به اعمال فشارهاي داخلي و خارجي به شوراي نگهبان در مسئله رد صلاحيتها گفت: فقها و حقوق دانان شوراي نگهبان در اين دوره از انتخابات مورد بيشترين هجمه قرار گرفتند، اما به دور از همه حب و بعض ها به وظيفه خويش عمل كردند.

نماينده مردم خوزستان در مجلس خبرگان در ادامه سخنان خويش قانون منع حجاب در فرانسه يك مساله اساسي دين ستيزي خواند كه دشمنان از ترس قلع و قمع شدن انديشه هاي سطحي خويش در صددند تا به هر طريق از گسترش اسلام در غرب جلوگيري كنند.

آيت الله جنتي، دومين سخنران قبل از دستور گزارشي از عملكرد شوراي نگهبان در مورد چگونگي رد صلاحيتها و عملكرد هيات هاي اجرايي و نظارت و برگزاري انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي و روند شمارش آراء ارائه كرد.

دبير شوراي نگهبان گفت: در اين دوره مسئله قانوني، معيارها و احراز صلاحيت براي اعضاي شورا پايه و اساس كارها بود و به جز در مواردي كه مقام معظم رهبري براي ما رهنمودي مي فرمودند، ما هم حكم شرعي مي دانستيم هيچ سفارش و اعلام نظر اشخاص حقيقي و حقوقي را به جز مراجع و مراكز قانوني ملاك قرار نمي داديم نماينده استان تهران در مجلس خبرگان رهبري در ادامه گفت: از 80 حوزه شكايات انتخاباتي داريم كه در حال بررسي هستيم.

حجت الاسلام و المسلمين واعظي منتخب مردم استان زنجان در مجلس خبرگان رهبري، سومين ناطق قبل از دستور بود كه گزارشي از سفر مقام معظم رهبري به زنجان ارائه كرد و گفت: آثار و بركات سفر معظم له به استان آن قدر بالا بود كه از فرداي سفر تا امروز شاهد تاثيرات مادي و معنوي اين سفر هستيم. وي ايجاد وفاق و وحدت در كشور و آرامش را لازمه سازندگي و توسعه كشور و خدمات رساني به مردم ذكر كرد.

حجت الاسلام و المسلمين كعبي نيز آخرين ناطق دومين روز از اجلاس خبرگان رهبري بود. وي به بيان دستاوردهاي نظام اسلامي در 25 سال گذشته پرداخت و از شعارهاي حقوق بشري برخي از كشورهاي جهان مثل فرانسه تعجب كرد كه چگونه حقوق بيشترين اقليت كشور خود يعني مسلمانان را ناديده مي گيرند.

نماينده استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبري با اشاره به برنامه چهارم توسعه گفت: بايد مسوولان اجرايي براي تعميق و رشد اسلام در جامعه تلاش بيشتري كنند.