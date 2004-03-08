واشنگتن پست: نماينده ايران در آژانس مي گويد ما بقدر تعهداتمان درباره عملكرد هسته اي ايران سخن گفته ايم

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از واشنگتن پست، نماينده ايران در ديده بان هسته اي سازمان ملل در وين، امروز اظهار داشت: اظهارات ما در ماه اكتبر به آژانس بين المللي انرزي اتمي كه يكبار به نقل از تهران كامل خوانده شده بود، هرگز به منظور اينكه تصويركاملي از گذشته هسته اي ايران باشد، تهيه نشده بود.



"پيروز حسيني" كه در حاشيه نشست آژانس در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، افزود: مطبوعات سال گذشته سخنان منابع رسمي ايران را به اشتباه نقل كرده و گفته اند كه پرونده اكتبر پرونده كاملي بوده است.



وي با اشاره به توافق نامه هايي كه فقط بازرسي هاي محدود آژانس را مجاز مي كرد، اظهار داشت: ما در21 اكتبر در شرايطي نبوديم كه همه چيز را بگوييم. زيرا چيزي كه ما درآن زمان گفتيم، بر اساس تعهداتمان به توافق نامه پادمان بود.



واشنگتن پست به سخنان علي اكبر صالحي نماينده سابق كشورمان در آژانس اشاره كرد و نوشت: سخنان وي با بيانيه ماه اكتبر تهران مغايرت داشت. زيرا وي در ماه اكتبر گفته بود كه اظهارات تهران "بيان كامل فعاليت هاي گذشته صلح آميز ما در زمينه مسائل هسته اي " است.



اين روزنامه آمريكايي نوشت: البرادعي امروز از "خودداري" هاي تهران ابراز نگراني كرد و از اين كشور خواست كه با ديده بان هسته اي سازمان ملل شفاف باشد.



