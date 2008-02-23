610 شعبه اخذ رای برای انتخابات مجلس هشتم در خراسان شمالی

محمد براهیم کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 277 شعب اخذ رای برای رای دهندگان در مناطق شهری و 383 شبعه اخذ رای نیز برای رای دهندگان مناطق روستایی استان خراسان شمالی سازماندهی شده است.

به گفته وی 300 شعبه اخذ رای استان خراسان شمالی برای انتخابات هشتمین دوره مجلس به صورت سیار بوده که 283 شعبه سیار برای مناطق روستایی پیش بینی شده است.

وی دلیل ازدیاد شعب سیار اخذ رای را در مناطق روستایی استان خراسان شمالی برای هشتمین دوره انتخابات مجلس را پراکندگی روستاهای این استان دانست.

استان خراسان شمالی دارای 15 شهر، 15 بخش و حدود یکهزار روستا دارد که 52 درصد از جمعیت 811 هزار نفری این استان در مناطق روستایی و مابقی در مناطق شهری سکونت دارند.

برای هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان خراسان شمالی 500 هزار نفر واجد شرایط اخذ رای هستند.