خطا برروي آقايي پنالتي بود

ايمان رزاقي راد مهاجم تيم ابومسلم كه تك گل تيم خود را مقابل پاس به ثمر رساند در گفت و گو با خبرنگار" مهر " افزود : تيم پاس به خاطرحفظ صدرنشيني بازي سختي را مقابل ما داشت و از ابتداي بازي تيم ما را دست كم گرفته بود و فكر مي كرد كه مي تواند ما را به آساني شكست دهد اما بازيكنان ابومسلم با دوندگي و غيرت و حميت بالاي خود موفق شدند اين بازي سخت را پشت سربگذارند و حتي شايستگي كسب پيروزي را نيز داشتيم كه با اشتباهي كه از سوي مدافعان و دروازبان ما صورت گرفت بازي به تساوي كشيده شد.

گلزن ابومسلم در خصوص خطاي مدافعان اين تيم در دقايق پاياني برروي عباس آقايي گفت : به نظر من اين صحنه خطاي پنالتي بود اما در اين زمينه كارشناسان داوري بهتر مي توانند اظهار نظر كنند.

وي در پايان خاطر نشان كرد : بازيكنان ما با اين بازي نشان دادند كه بدنبال تباني نبوده و جوانمردانه بازي مي كنند و اميدوارم در هفته هاي باقي مانده از رقابتهاي ليگ نيزبتوانيم بازيهاي قابل قبولي را به نمايش بگذاريم.