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۱۸ اسفند ۱۳۸۲، ۲۰:۵۴

در ادامه ترور شخصيتهاي سياسي عراقي

يكي از اعضاي شوراي محلي موصل ترور شد

پليس عراق گزارش داد كه يكي از اعضاي شوراي محلي شهر موصل ساعتي پيش هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفت و كشته شد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه پليس عراق امروز اعلام كرد كه افراد ناشناس با حمله به ماشين حامل اين عضو شوراي محلي در شهر موصل در شمال عراق وي را به قتل رساندند .
پليس عراق در ادامه اظهار داشت اين عضو شوراي محلي موصل در حال راندن ماشين خود در جاده اي در جنوب موصل بود كه هدف تيراندازي از جانب  يك ماشين حامل 3 يا 4 فرد ناشناس قرار گرفت و كشته شد .
هنوز هيچ كس مسئوليت ترور وي را برعهده نگرفته است.
کد مطلب 64363

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