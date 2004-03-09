موضوع راكتورهاي تحقيقاتي در نشست شوراي حكام آژانس بررسي شد

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به وين، "ايان ريچي" هماهنگ كننده راكتورهاي هسته اي تحقيقاتي در آژانس بين المللي انرژي اتمي در سخنراني درباره راكتورهاي تحقيقاتي و امنيت بااشاره به تغيير سوخت راكتورها اظهار داشت: اين تغيير سوخت سبب شد كه وضع راكتورها به گونه اي تغيير يابد كه اورانيوم كاملا غني شده از چرخه تا حدي حذف شود و دستيابي به امنيت تسهيل گردد.



وي با ارائه شواهد اين امر ، تلاشهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي را در اين راستا برشمرد و گفت: ايجاد چنين امنيتي سبب خواهد شد كه تجارت غيرقانوني اورانيوم غني شده نيز متوقف شود.



دومين موضوع فني بررسي شده در آژانس به حيات نوين راكتورهاي تحقيقاتي اختصاص يافت. كارشناس فني آژانس در اين زمينه اعلام كرد كه در سال هاي نه چندان دور راكتورهاي تحقيقاتي كوچكي از سوي كارشناسان مورد استفاده قرار مي گرفت. اما هم اكنون با اينكه تعداد راكتورهاي تحقيقاتي به طورچشمگيري افزايش يافته است، اندازه راكتورها نيز تغيير يافته و ما در حال ورود به دنياي نوين راكتورها هستيم.

