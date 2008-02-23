بیماران قلبی در ایران جوان شده اند

دکتر ایرج خسرونیا، ضمن هشدار نسبت به پایین آمدن سن مبتلایان به بیماریهای قلبی و عروقی، به خبرنگار مهر گفت: سن ابتلا به بیماریهای قلبی در کشور از 50 به حدود 30 سالگی رسیده است.

وی با اشاره به اینکه ادامه چنین روندی سلامت نسل جوان را تهدید می کند، افزود: میل به مصرف بیش از حد غذاهای آماده، فست فودها، خوردن روغن جامد و چربی ها، مواد سرخ کردنی، نشاسته ها و به طور کلی تغییر الگوی غذایی جامعه ، از مواردی است که موجب بالا رفتن کلسترول خون می شود.

به گفته رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، استعمال مواد دخانی و گرایش برخی جوانان به استفاده از داروهای انرژی زا، از دیگر عوامل کاهش سن بیماران قلبی و عروقی است.

خسرونیا، از استرس به عنوان عامل تشدید کننده بیماریهای قلبی و عروقی نام برد و گفت: پایین آمدن سن مصرف دخانیات، مهم ترین عامل در بروز بیماریهای قلبی و عروقی است.