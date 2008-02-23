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۴ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۰۷

خسرونیا:

بیماران قلبی در ایران جوان شده اند

بیماران قلبی در ایران جوان شده اند

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، از کاهش سن مصرف مواد دخانی به عنوان مهم ترین عامل در افزایش تعداد بیماران قلبی و عروقی در کشور نام برد.

دکتر ایرج خسرونیا، ضمن هشدار نسبت به پایین آمدن سن مبتلایان به بیماریهای قلبی و عروقی، به خبرنگار مهر گفت: سن ابتلا به بیماریهای قلبی در کشور از 50 به حدود 30 سالگی رسیده است.

وی با اشاره به اینکه ادامه چنین روندی سلامت نسل جوان را تهدید می کند، افزود: میل به مصرف بیش از حد غذاهای آماده، فست فودها، خوردن روغن جامد و چربی ها، مواد سرخ کردنی، نشاسته ها و به طور کلی تغییر الگوی غذایی جامعه ، از مواردی است که موجب بالا رفتن کلسترول خون می شود.

به گفته رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، استعمال مواد دخانی و گرایش برخی جوانان به استفاده از داروهای انرژی زا، از دیگر عوامل کاهش سن بیماران قلبی و عروقی است.

خسرونیا، از استرس به عنوان عامل تشدید کننده بیماریهای قلبی و عروقی نام برد و گفت: پایین آمدن سن مصرف دخانیات، مهم ترین عامل در بروز بیماریهای قلبی و عروقی است.

کد مطلب 643650

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