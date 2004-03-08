انتخابات خبرگان را با يك نامزد هم مي توان برگزار كرد

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، حجت الاسلام و المسلمين قربانعلي دري نجف آبادي در حاشيه يازدهمين اجلاس رسمي مجلس خبرنگان رهبري در جمع خبرگان، افزود: ما در اين ارتباط از شوراي نگهبان تفسير خواستيم و شوراي نگهبان اعتقاد دارد مردم بايد انتخاب كنند و اگر هم يك نامزد باشد و به وي راي دادند، كافي است.

وي ملاحظات رسانه ها و افكار عمومي در اين زمينه را مثبت ارزيابي كرد و گفت: در استان اردبيل يك نامزد بيشتر نبود و دوستان تذكر دادند به دليل ايجاد دغدغه اعلام انصراف كند تا در مرحله بعدي كانديداهاي ديگري هم در صحنه باشند.

رييس ديوان عدالت اداري كشور خاطرنشان كرد: كساني كه شايستگي لازم را داشته و در اين عرصه مي توانند رقابت كنند نامزد شوند تا چنين مشكلي پيش نيايد.

دري نجف آبادي درباره برگزاري علني مذاكرات مجلس خبرگان رهبري اظهار داشت: بخشي از اطلاعات مجلس خبرگان چه مستقيم و چه غير مستقيم از جمله نشست با مقام معظم رهبري، رياست جمهوري و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام به طور علني است و در اختيار رسانه ها و افكار عمومي قرار مي گيرد.

وي افزود: بخش ديگر مباحثات مجلس خبرگان را اگر بتوانيم جمع بندي كنيم مي توانيم در دسترس رسانه ها قرار دهيم اما شايد لازم نباشد كه همه مباحث مطرح شود.

عضو هيات رييسه مجلس خبرگان رهبري افزود: ديگر ارگانهاي نظام از جمله مجمع تشخيص مصلحت نظام معمولا 4 ساعت جلسه دارند اما لازم نيست خبرگان از ابتدا تا آخر آن حضور داشته باشند و اطلاعات آن به مردم برسد.

وي تاكيد كرد: برخي از جلسات تخصصي و فني است، البته قطعات لازم است اطلاعات عمومي آن در اختيار جامعه قرار بگيرد اما درباره اطلاعات تخصصي و كارشناسي بايد بررسي كامل صورت گيرد و در نهايت آئين نامه در اين ارتباط دست ما را بسته است.

دري نجف آبادي تصريح كرد: اگر آئين نامه اصلاح شده و اجازه داده شود كليه جلسات مجلس خبرگان علني باشد، ما مشكلي نداريم.

وي اضافه كرد: مجلس شوراي اسلامي نيز علني بودنش به نطق هاي پيش از دستور آن است و خبرنگاران نيز به اين قسمت توجه دارند تا بخش هاي فني و تخصصي رييس ديوان عدالت اداري درباره نحوه اجرايي شدن مباحث مطرح شده در جلسات مجلس خبرگان اظهار داشت: اين مباحث و تصميم گيريها قطعا بي تاثير نيست.

بحثهايي كه توسط خبرگان انجام مي شود، اگر بخشي از آن لازم به پيگيري باشد توسط مراجع ذيربط پيگيري مي شود اما در حقيقت ما مسوول اجرايي نيستيم و خبرگان وظيفه اجرايي بر عهده ندارد.