فرجپور در این باره به خبرنگار مهر گفت: "هنوز نام این دو نمایش مشخص نیست، ولی هر دو کار به صورت تئاتر فیزیکال اجرا خواهد شد. یکی از این نمایش‌ها به صورت تک‌پرسوناژ با بازی خودم روی صحنه خواهد رفت و اثر دیگر با حضور بازیگران لهستانی و کارگردانی من در فصل پائیز در آن کشور اجرا می‌شود."

برگزیده موسیقی بیست و ششمین جشنواره تئاتر فجر برای نمایش "سودالایادی" درباره اجرای عمومی این نمایش گفت: "هنوز جواب مشخص به من درباره اجرای این نمایش داده نشده، در حالی که پیش از برگزاری جشنواره درخواست اجرای عمومی نمایش را داده بودم. این نمایش را در هند نیز به صحنه خواهیم برد، ولی در حال حاضر منتظر وضعیت اجرای عمومی در ایران هستم."

فرجپور با نمایش "سودالایادی" کار مشترک ایران و هند در بخش مسابقه بین‌الملل بیست و ششمین جشنواره تئاتر فجر شرکت کرده بود که مورد توجه علاقمندان تئاتر نیز قرار گرفت.