احتمال افزایش میزان دیه به بیش از 50 میلیون تومان

محمد علی ساری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به طور حتم میزان دیه در سال آینده افزایش خواهد یافت اما احتمال دارد میزان آن بیش از 50 میلیون تومان باشد.

وی تصریح کرد: انتظار می رود با توجه به روال افزایشی میزان دیه که همه ساله با آن مواجه هستیم بانک ها همکاری بیشتری در پرداخت وام قرض الحسنه به زندانیان دیه داشته باشند تا حداقل تا پایان امسال زمینه آزادی آنان فراهم گردد.

معاون ستاد دیه کشور خاطر نشان کرد: بنا داریم علاوه بر استفاده از کمک مالی بانک ها ، از طریق کمک های مردمی نیز زمینه آزادی زندانیان دیه را قبل از افزایش میزان دیه مهیا کنیم.

وی سقف کمک بانک ها به زندانیان دیه را 46 میلیون و 600 هزار تومان عنوان کرد و افزود: در صورت افزایش میزان دیه از بانک ها خواسته خواهد شد تا میزان کمک های خود را افزایش دهند.

ساری ، همچنین سقف میزان کمک ستاد دیه ( کمک های مردمی ) به زندانیان دیه را 10 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: این میزان تا 2 الی 3 ماه گذشته 5 میلیون تومان بود که به 10میلیون تومان افزایش یافت.

لازم به ذکر است ، میزان دیه یک مرد مسلمان 35 میلیون تومان است که این میزان در ماههای حرام به 46 میلیون و 600 هزا تومان افزایش می یابد.