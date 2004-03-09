مهم ترين خبرهاي جهان در شب گذشته

- جورج بوش رئيس جمهور آمريكا امضاي قانون اساسي جديد عراق را گامي مهم براي انتقال هرچه سريعتر قدرت به نمايندگان مردم عراق عنوان كرد.

- با ادامه حملات نظاميان رژيم صهيونيستي در نوار غزه و شهادت دو فلسطيني ديگر احمد قريع نخست وزير دولت خودگردان فلسيني خواستار پايان تمام حملات شد.



- يك فلسطيني بر اثر شدت جراحات ناشي از حمله ديروز نظاميان صهيونيست به شهر سفليت در جنوب نابلس ديشب به شهادت رسيد.

- دادگاه عالي اندونزي محكوميت " ابوبكر بشير" رهبر روحاني افراطيان اندونزي و عاملان بمب گذاري هتل "ماريوت" جاكارتا پايتخت اندونزي را 18 ماه حبس كاهش داد.

- با ادامه نا آرامي ها در هائيتي " كالين پاول" وزير امور خارجه آمريكا از تصميم مقامات آمريكا براي جايگزيني فرد ديگري به جاي " ايون نپتون" كفيل فعلي رياست جمهوري هائيتي خبر داد.