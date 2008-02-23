به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرضا سیم چی امروز در یک نشست خبری نانو ساختار را مواد جامدی دانست که کریستالها یا فازهای تشکیل دهنده آن در مقیاس نانو متر قرار دارند و افزود: دومین کنفرانس نانو ساختار در خصوص مباحثی چون نانوذرات و نقاط کوانتومی، نانو تیوپها، نانولوله ها، پوششهای نانومتری، مواد نانوساختارو نانو کامپوزیتها مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

به گفته وی، ایران در زمینه هایی چون نانو ذرات، نانو کامپوزیت ها و نانو پوشش ها بسیار پیشرفت کرده است که در صورت سرمایه گذاری می توان به آینده روشن در این حوزه ها امیدوار بود

این استاد دانشگاه به کنفرانس نانوساختار نیز اشاره کرد و گفت : دومین کنفرانس نانو ساختار با حضور محققان داخلی و خارجی از 21 تا 24 اسفند ماه جاری در دانشگاه کیش برگزار می شود. این کنفرانس با توجه به بحث آینده نگری و اولویت فناوریهای جدید و پیشرفته در کشور با هدف ایجاد بستر مناسب برای تعامل بین پژوهشگران داخلی و خارجی و انجام کار گروهی جهت تجاری سازی محصولات نانو برگزار می شود.

دبیر دومین کنفرانس نانوساختار با بیان اینکه این کنفرانس با همکاری پژوهشکده علوم و فناوری نانو و دانشگاه کیش برگزار می شود، اظهار داشت : به دبیرخانه کنفرانس مذکور 550 مقاله ارسال شده است که پس از داوری 255 مقاله در زمینه سنتز، مدل سازی و کاربرد مواد نانو ساختار بصورت ارائه شفاهی و پوستر پذیرفته شدند.

سیم چی تاکید کرد: در این کنفرانس ضمن آنکه استادانی از کشورهای فرانسه، آمریکا، پرتقال، آلمان، مالزی، فنلاند و ژاپن به ایراد سخنرانی در این زمینه خواهند پرداخت به 5 پوستر برگزیده جایزه علمی اعطا می شود.