عنان از تصويب قانون اساسي در عراق ابراز خرسندي كرد

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از مركز اطلاعات سازمان ملل متحد، يكي از سخنگويان سازمان ملل به امضاي قانون اساسي در عراق اشاره كرد و گفت كه كوفي عنان در حال بررسي دقيق اين قانون اساسي است.



"فرد اكهارد" سخنگوي سازمان ملل ديشب در جمع سران سازمان ملل درنيويورك گفت كه نقش احتمالي سازمان ملل در عراق را بررسي خواهد كرد.



وي افزود كه دبيركل سازمان ملل بر اهميت گفتگوي جامع ملي و اجماع نظر براي ساختن جامعه عراق تاكيد كرد و اين امر نه تنها به ايجاد ثبات دراين كشور كمك مي كند بلكه براي به رسيدن به استقلال نيز مفيدتر است.



در همين حال، "روس مانتين" نماينده ويژه دبيركل درعراق در بيانيه اي كه به مناسبت روز زن ارائه كرد، اظهار داشت: عراق تاريخ سربلندي در احترام به حقوق زنان دارد. تلاش شوراي حكومت انتقالي براي تثبيت اين موضوع كه زنان نقش قابل توجهي در روند سياسي عراق داشته باشند، شايسته تقدير است.



به گفته وي ، زنان عراق در سطوح مختلفي به تلاش براي بازسازي كشور خود پرداخته اند. مانتين گفت: پشتيباني اين زنان و تشويق كردن زنان ديگر به مشاركت در امور كشور، بايد از استراتژي هاي آينده عراق باشد.