در مقابل رژيم صهيونيستي مي ايستيم

به گزارش خبرگزاري مهر ، سيد حسن نصرالله رهبر جنبش حزب الله لبنان در اين گفتگو در خصوص روند آزاد سازي اسرا اظهار داشت : ما همچنان اميدوار هستيم تا بزودي شاهد مرحله دوم آزادسازي اسرا باشيم .
سيد حسن نصرالله در ادامه افزود : اين مسئله از اهميت بسزايي براي ما برخوردار بوده و براي تحقق آن از هرگونه تلاشي فروگذار نخواهيم كرد .
رهبر جنبش حزب الله لبنان همچنبن خاطر نشان كرد : ما با تمام قوا در برابر حملات تروريستي رژيم صهيونيستي مقابله كرده و با آنها مبارزه خواهيم كرد .
سيد حسن نصرالله در ادامه تصريح كرد : تازماني كه رژيم صهيونيستي به مبارزه طلبي خود با ما مصر هستند نبايد توقع داشته باشند كه ما با آغوش باز از آنها استقبال كنيم .
وي با تاكيد بر اينكه مقامات لبناني با هرگونه اعمال تروريستي مخالف بوده و خود نيز در صدد مبارزه با اينوگنه حملات هستند ، تصريح كرد : لبنان همواره در خصوص حمايت از تروريسم مورد اتهام واقع شده كه ما به شدت اين امر را محكوم مي كنيم .
سيد حسن نصرالله در خصوص استراتژي هاي آتي اظهار داشت : گفتگو با كشورهاي اروپايي در راس امور ما قرار دارد كه در زمان مناسب به آن خواهيم پرداخت .
سيدحسن نصرالله در گفتگو با روزنامه اتريشي " استاندارد" با ابراز اميدواري به تداوم تبادل و آزادسازي اسرا خاطر نشان كرد كه با تمام قوا در مقابل رژيم صهيونيستي ايستاده ايم .
کد مطلب 64388
نظر شما