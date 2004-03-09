در مقابل رژيم صهيونيستي مي ايستيم

به گزارش خبرگزاري مهر ، سيد حسن نصرالله رهبر جنبش حزب الله لبنان در اين گفتگو در خصوص روند آزاد سازي اسرا اظهار داشت : ما همچنان اميدوار هستيم تا بزودي شاهد مرحله دوم آزادسازي اسرا باشيم .

سيد حسن نصرالله در ادامه افزود : اين مسئله از اهميت بسزايي براي ما برخوردار بوده و براي تحقق آن از هرگونه تلاشي فروگذار نخواهيم كرد .

رهبر جنبش حزب الله لبنان همچنبن خاطر نشان كرد : ما با تمام قوا در برابر حملات تروريستي رژيم صهيونيستي مقابله كرده و با آنها مبارزه خواهيم كرد .

سيد حسن نصرالله در ادامه تصريح كرد : تازماني كه رژيم صهيونيستي به مبارزه طلبي خود با ما مصر هستند نبايد توقع داشته باشند كه ما با آغوش باز از آنها استقبال كنيم .

وي با تاكيد بر اينكه مقامات لبناني با هرگونه اعمال تروريستي مخالف بوده و خود نيز در صدد مبارزه با اينوگنه حملات هستند ، تصريح كرد : لبنان همواره در خصوص حمايت از تروريسم مورد اتهام واقع شده كه ما به شدت اين امر را محكوم مي كنيم .

سيد حسن نصرالله در خصوص استراتژي هاي آتي اظهار داشت : گفتگو با كشورهاي اروپايي در راس امور ما قرار دارد كه در زمان مناسب به آن خواهيم پرداخت .

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