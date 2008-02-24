ساخت هتل در حاشیه رودخانه کرج غیر قانونی است

رحمان مخاطب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: برخی از رسانه ها در خصوص ساخت هتل با مجوز میراث فرهنگی در حاشیه رودخانه کرج خبرداده اند که این خبر از سوی میراث فرهنگی تکذیب می شود.

وی افزود: تاکنون میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان کرج موافقت اصولی و پرونده ای در خصوص دادن مجوز ساخت هتل در رودخانه کرج ندارد.

این مسئول خاطرنشان کرد: حریم رودخانه کرج و در مجموع جاده کرج - چالوس که چهارمین جاده زیبای جهان است از حیث گردشگری و زیست محیطی بسیار حائز اهمیت است و مسئولان مربوطه باید با همکاری یکدیگر از سواستفاده برخی افراد سودجو جلوگیری کنند.

وی تاکید کرد: ساخت هتل نیز مانند بقیه ساخت و سازها در حاشیه رودخانه کرج و حریم آن ممنوع است و طبق قانون باید با متخلفان برخورد شود.