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۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۱۷

ساخت هتل در حاشیه رودخانه کرج غیر قانونی است

ساخت هتل در حاشیه رودخانه کرج غیر قانونی است

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی غرب استان تهران گفت: ساخت هتل نیز مانند بقیه ساخت و سازها در حاشیه رودخانه کرج ممنوع و غیرقانونی است.

رحمان مخاطب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: برخی از رسانه ها در خصوص ساخت هتل با مجوز میراث فرهنگی در حاشیه رودخانه کرج خبرداده اند که این خبر از سوی میراث فرهنگی تکذیب می شود.

وی افزود: تاکنون میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان کرج موافقت اصولی و پرونده ای در خصوص دادن مجوز ساخت هتل در رودخانه کرج ندارد.

این مسئول خاطرنشان کرد: حریم رودخانه کرج و در مجموع جاده کرج - چالوس که چهارمین جاده زیبای جهان است از حیث گردشگری و زیست محیطی بسیار حائز اهمیت است و مسئولان مربوطه باید با همکاری یکدیگر از سواستفاده برخی افراد سودجو جلوگیری کنند.

وی تاکید کرد: ساخت هتل نیز مانند بقیه ساخت و سازها در حاشیه رودخانه کرج و حریم آن ممنوع است و طبق قانون باید با متخلفان برخورد شود.

کد مطلب 643920

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