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۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۱۲

"روباه و سگ شکاری 2" به بازار آمد

"روباه و سگ شکاری 2" به بازار آمد

نسخه وی‌سی‌‌دی انیمیشن ویدئویی "روباه و سگ شکاری 2" از سوی موسسه رسانه‌های تصویری وارد شبکه نمایش خانگی کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این انیمیشن محصول سال 2006 آمریکاست. کارگردانی را جیم کامرود بر اساس فیلمنامه ای از ریچ برنز و راجر شولمن بر عهده دارد. وی سی دی "روباه و سگ شکاری 2" با زمان 69 دقیقه در نسخه اصلی به قیمت 1000 تومان در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

داستان "روباه و سگ شکاری 2" درباره روباهی قرمز به نام تاد و یک سگ پاکوتاه است که دوستان خوبی برای یکدیگرند. آنها خط کامیونی را می‌بینند و وارد ماجراهایی تازه می‌شوند. از دیگر عوامل فیلم می‌توان به صداپیشگان ربا مک‌اینتایر، پاتریک سوایزی، جونا بوگو و هریسن فان اشاره کرد که دنباله انیمیشنی با همین نام محصول سال 1981 است.

جیم کامرود کارگردان 48 ساله انیمیشن "روباه و سگ شکاری 2" به عنوان کارگردان دو انیمیشن "پری دریایی 2: بازگشت به دریا" محصول 2000 و "101 سگ خالدار 2: ماجرای پچ در لندن" محصول 2003 را در کارنامه دارد.

کد مطلب 643951

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