"روباه و سگ شکاری 2" به بازار آمد

به گزارش خبرنگار مهر، این انیمیشن محصول سال 2006 آمریکاست. کارگردانی را جیم کامرود بر اساس فیلمنامه ای از ریچ برنز و راجر شولمن بر عهده دارد. وی سی دی "روباه و سگ شکاری 2" با زمان 69 دقیقه در نسخه اصلی به قیمت 1000 تومان در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

داستان "روباه و سگ شکاری 2" درباره روباهی قرمز به نام تاد و یک سگ پاکوتاه است که دوستان خوبی برای یکدیگرند. آنها خط کامیونی را می‌بینند و وارد ماجراهایی تازه می‌شوند. از دیگر عوامل فیلم می‌توان به صداپیشگان ربا مک‌اینتایر، پاتریک سوایزی، جونا بوگو و هریسن فان اشاره کرد که دنباله انیمیشنی با همین نام محصول سال 1981 است.

جیم کامرود کارگردان 48 ساله انیمیشن "روباه و سگ شکاری 2" به عنوان کارگردان دو انیمیشن "پری دریایی 2: بازگشت به دریا" محصول 2000 و "101 سگ خالدار 2: ماجرای پچ در لندن" محصول 2003 را در کارنامه دارد.