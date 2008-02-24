330 کلاس قرآن آموزی در همدان دایر است

غلامرضا فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: این کلاس ها به منظور اشاعه و ترویج آموزه های قرآنی و گسترش فرهنگ آموزش قرآن برپا می شود.

فرهادی با بیان اینکه 9 مرکز و موسسه قرآنی در استان همدان فعالیت می کنند ،اظهار داشت: این مراکز در سطوح مختلف آموزش قرآن فعالیت می کنند و نسبت به برگزاری دوره های حفظ 26 سوره آخر قرآن ،مفاهیم سطح 1 و2 و نسیم حیاط و تجوید اقدام می کنند.

سرپرست دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی استان همدان تصریح کرد: تا کنون 105 کلاس روخوانی و 64 کلاس روانخوانی در استان همدان برگزار شده است و هشت هزار و 500 نفر در این کلاس ها شرکت کرده اند.