برگزاری جشن نیکوکاری با استقرار 400 پایگاه در همدان

جلیل بوجار در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: این پایگاه ها با همکاری سازمان بسیج و کمیته امداد امام خمینی(ره) استقرار می یابند.

بوجار با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 100 هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان هستند، اظهار داشت: این تعداد 35 هزار خانوار را تشکیل می دهند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان با بیان اهمیت انفاق و نیکوکاری در دین مبین اسلام افزود: سال گذشته بیش از دو میلیارد ریال در جشن احسان و نیکو کاری جمع آوری شد و این مبلغ به صورت نقدی و جنسی در اختیار مددجویان تحت پوشش قرار گرفت.

بوجار تصریح کرد: با آغاز هفته احسان و نیکو کاری بیش از 100 برنامه متنوع در استان همدان برگزار می شود.