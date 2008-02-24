  1. استانها
  2. همدان
۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۲۰

برگزاری جشن نیکوکاری با استقرار 400 پایگاه در همدان

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان گفت: همزمان با برگزاری جشن احسان و نیکوکاری در استان همدان 400 پایگاه ثابت و سیار برای جمع آوری کمک های مردمی مستقر می شود.

جلیل بوجار در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: این پایگاه ها با همکاری سازمان بسیج و کمیته امداد امام خمینی(ره) استقرار می یابند.

بوجار با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 100 هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان هستند، اظهار داشت: این تعداد 35 هزار خانوار را تشکیل می دهند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان با بیان اهمیت انفاق و نیکوکاری در دین مبین اسلام افزود: سال گذشته بیش از دو  میلیارد ریال در جشن احسان و نیکو کاری جمع آوری شد و این مبلغ به صورت نقدی و جنسی در اختیار مددجویان تحت پوشش قرار گرفت.

بوجار تصریح کرد: با آغاز هفته احسان و نیکو کاری بیش از 100 برنامه متنوع در استان همدان برگزار می شود.

کد مطلب 643974

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها