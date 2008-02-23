پیروزی هسته ای ایران هیمنه شرق و غرب را در هم شکست

اسماعیل احمدی صبح امروز در حاشیه افتتاح کانون فرهنگی آموزشی ولایت سنندج به خبرنگار مهر گفت: پیروزی هسته ای ایران اسلامی باعث شد که قدرت دولتهای غربی در مقابل اراده ملت ایران شکسته شود.

وی اظهار داشت: این پیروزی پس از کش و قوس های فراوان و در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی بار دیگر قدرت و عزت ایران اسلامی را در میان ملتهای آزاده جهان به اثبات رساند.

مدیر سازمان ملی جوانان استان کردستان ادامه داد: این اتفاق بسیار خرسنده قطعا در سایه لطف و عنایت ویژه خداوند متعال و اراده آهنین ملت بزرگوار ایران اسلامی و خدمتگزاران به این مردم به وقوع پیوسته است.

احمدی گفت: ثمره یکی بودن و وحدت دولت و ملت ایران در این پیروزی به خوبی نمایان شد و باعث شد بار دیگر به جهانیان ثابت شود که ملت ایران همواره در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری و دفاع از دستاوردهای این نظام اسلامی گام برخواهد داشت.

مشاور جوان استاندار کردستان تاکید کرد: علیرغم ادعای دولتهای غربی مبنی بر تولید سلاح های هسته ای در کشور شب گذشته مدیر کل آژانس اعلام کرد که فعالیتهای هسته ای ایران کاملا صلح آمیز است و این مسئله یعنی شکست بزرگ آمریکا و حامیان وی در پرونده هسته ای ایران.

وی خاطرنشان کرد: این قضیه ثابت کرد که اگر ملتهای مسلمان در مقابل دستاوردها و برنامه های خود مقاومت داشته باشند بدون شک به موفقیت دست خواهند یافت.

احمدی در پایان ضمن تبریک این پیروزی غرور آفرین به ملت بزرگوار ایران به ویژه دانشجویان جوان هسته ای کشور عنوان کرد: امیدواریم این پیروزی بار دیگر در انتخابات مجلس هشتم به نمایش گذاشته شود.