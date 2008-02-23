تهدید "پ.ک.ک" به انجام حملات تلافی جویانه علیه ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"احمد دانیس"سخنگوی این حزب در گفتگو با خبرگزاری فرانسه خاطر نشان کرد:"اگر ترکیه به حملات خود ادامه دهد؛ ما نیز عملیات چریکی را در شهرهای ترکیه ترتیب خواهیم داد و تلاش خواهیم کرد تا این حمله علیه جمعیت غیرنظامی انجام نشود."

وی افزود:"آنکارا باید حملات خود علیه کردستان عراق را متوقف کند. اگر این کار را انجام ندهد؛ ما حمله خود به قلب شهرهای ترکیه را به نمایش خواهیم گذاشت."

خبر دیگر آنکه، نیروهای ترکیه امروز نیز در سومین روز متوالی عملیات نظامی زمینی خود،شورشیان مخالف ترکیه را تحت تعقیب قراردادند؛ ارتش ترکیه هم اعلام کرد که تلفات اولیه این درگیریها حدود 50 نفر بوده است.

به گزارش مهر، ارتش ترکیه دیروز در بیانیه ای اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور پنجشنبه شب برای تعقیب عناصر حزب کارگران کردستان موسوم به (پ.ک.ک) به شمال عراق یورش بردند.

به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، حدود 10 هزار نظامی ترکیه در عملیات زمینی علیه (پ.ک.ک) شرکت دارند.