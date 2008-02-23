"بزرگترین حماسه دنیا" در فرهنگسرای ملل

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرهنگسرای ملل اعلام کرد "بزرگترین حماسه دنیا" با نمایش گوشههایی از رشادتهای امام حسین (ع) و یاران ایشان در واقعه کربلا سعی در زنده نگاه داشتن این ایام و این مردان بزرگ تاریخ دارد.
این نمایش کاری از کانون دوستی ملل فرهنگسرای ملل و گروه هنری چهرههای ماندگار است که از ششم تا هشتم اسفند در سالن شیشهای فرهنگسرای ملل روی صحنه میرود و علاقمندان میتوانند به صورت رایگان به تماشای آن بنشینند.
علاقمندان برای تماشای نمایش "بزرگترین حماسه دنیا" میتوانند از ساعت 16 به فرهنگسرای ملل واقع در بزرگراه آیتالله صدر، خیابان قیطریه، بوستان قیطریه مراجعه کنند یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 22671718 تماس بگیرند.
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