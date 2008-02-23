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۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۰۴

آزمون مرکز پژوهش و تربیت مدر س قرآن کریم در نیشابور بر گزار شد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز پژوهش و تربیت مدرس قرآن کریم شهرستان نیشابور گفت: دوازدهمین آزمون مرکز پژوهش و تربیت مدرس قرآن کریم در نیمه دوم سال 86 ظهر امروز برگزار شد.

محمد عمارلو ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: 70 نفر از پذیرفته شدگان این آزمون در رشته های تربیت مربی روخوانی و حفظ قرآن کریم مشغول به فراگیری علوم قرآنی هستند.

وی یاد آور شد: از زمان راه اندازی این مرکز بیش از 70 درصد از فارغ التحصیلان این مرکز در مدارس و مهدهای قرآن سطح شهرستان نیشابور جذب بازار کار شدند.

وی عنوان کرد: این آزمون با حضور 130 نفر از بانوان علاقمند به فراگیری علوم قرآنی در نیشابور برگزار شد.

رئیس مرکز پژوهش و تربیت مدرس قرآن کریم شهرستان نیشابور گفت: هم اکنون 400 نفر از بانوان شهرستان نیشابور در این مرکز مشغول به تحصیل هستند.

کد مطلب 644023

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