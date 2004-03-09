100 هنرمند معاصر آثار مذهبي خلق كردند

به گزارش خبرنگار هنري مهر از سايت موزه هنرهاي معاصر سانفرانسيسكو ، اين موزه به تازگي اقدام به برپايي نمايشگاهي با عنوان " 100 هنرمند خدا را مي بينند " كرده است . در اين نمايشگاه 100 هنرمند گرد هم آمده اند تا به يكي از قديمي ترين چالش هاي هنري جهان يعني تصوير گري هاي روحاني بر آمده از ذات الهي پاسخي در خور دهند . اين نمايشگاه آثار هنرمندان معاصر را با گ رايش بيان ديدگاه هاي معنوي و چگونگي نگرش آنها نسبت به حقيقت وجود خدا در خود جاي داده است .

طرح برپايي و انجام اقدامات عملي براي برپايي اين نمايشگاه كه به شكل دوره اي در شهر هاي مختلف بر پا خواهد شد ، توسط دو هنرمند - مجموعه ساز بين المللي به نام هاي جان بالدساري و مگ كراستون صورت گرفته است .

هنرمنداني كه براي براپايي اين نمايشگاه از آنها دعوت به عمل آمده است ، همگي هنرمنداني هستند كه كه به اعتقاد اين دو مجموعه ساز از دلمشغولي كافي براي پرداختن به اين موضوع برخوردارند و البته همگي آنها در ارائه آثاري غير منتظره شهره هستند .

آثاراين نمايشگاه عموما سعي به ارائه تصوير جهاني اي دارد كه سنت رحم الهي در رساندن فيض مستقل الهي به هر فرد را نشان مي دهد . اين نمايشگاه بيشتر پاسخي به سوالات زير مي دهد : "تصوير خدا در ذهن هنرمندان مدرن چگونه نقش بسته است ؟ چرا اين تصوير با آنچه مردم عادي در ذهن دارند متفاوت است ؟ همه ما منتظر چه نتايج و طبعاتي از فيض الهي هستيم ؟"

هنرمنداني كه دراين نمايشگاه به ارائه آثارشان اقدام كرده اند همگي از جمله معتبرترين هنرمندان معاصر جهان هستند كه از آن ميان مي توان به دامين هيرست ، روي ليختنشتاين ، لئونارد نيموي ، گرهاردريشتر ، سوزان روتنبرگ ، اد روشا ، ويليام وگمن اشاره كرد .