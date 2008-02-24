بررسی 10 هزار پرونده موقوفات در دادگاه های کشور

نادر ریاحی در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: بخش عمده ای از پرونده موقوفات در شعب بدوی رسیدگی می شود و تعداد کمی از آنها نیز در شعب دیوان عالی در حال بررسی است.

وی با بیان اینکه بیشترین تخلف ها در زمینه موقوفات به عدم پرداخت اجاره توسط مستاجرین و استفاده نادرست آنها از موقوفه برمی گردد، اظهار داشت: اثبات وقفیت یک مکان، درخواست تولیت موقوفات، اختلاف مرز بین موقوفات و ملک و عدم تخلیه موقوفه توسط مستاجرین از دیگر تخلفاتی است که در زمینه موقوفات صورت می گیرد و باید دادگاه ها به آن رسیدگی کنند.

معاون امور خیریه و اوقافی سازمان اوقاف و امور خیریه کل کشور در خصوص میزان افزایش موقوفات در سال جاری گفت: موقوفات در سال جاری بین 5/1 تا 2 درصد افزایش داشته است و درآمدهای کسب شده از موقوفات نیز 30 درصد رشد پیدا کرده است.

ریاحی ادامه داد: البته تعداد زیادی از موقوفات هستند که وقف نامه ندارند و سازمان اوقاف و امور خیریه در صدد است برای آنها نیز وقف نامه به ثبت برساند.

وی درخصوص گسترش فرهنگ وقف در بین مردم اظهار داشت: کمیته گسترش فرهنگ وقف با حضور مسئولان اوقاف طراحی شده است که با تبلیغ و برنامه های گوناگون دیگر سعی دارند فرهنگ وقف را در بین مردم گسترش دهند.

معاون امور خیریه و اوقافی سازمان اوقاف و امور خیریه اضافه کرد: دستورالعملی در سازمان اوقاف تهیه شده است که براساس آن به افرادی که می خواهند وقفی را انجام دهند کارشناسی معرفی می شود که آنها را در این راه راهنمایی کند و حتی اگر واقفان فرصت انجام کارهای اداری را نداشته باشند با گرفتن وکالت کارهای اداری را ترتیب دهند.

ریاحی گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه حتی اگر هزینه های جزئی در کارهای اداری وقف کردن به وجود آید آن را پرداخت می کند تا افراد راحت تر بتوانند به این کار خیر بپردازند.

وی با بیان اینکه انعکاس عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه در زمینه در آمدها و هزینه های موقوفات قطعا کمک بزرگی برای گسترش فرهنگ وقف می کند، تاکید کرد:همه درآمدهای موقوفات صرف برنامه های مذهبی، فرهنگی و نیات واقفان می شود.