"نغمه ثميني" با اثر جديدش به هند مي رود

" نغمه " ثميني " با تصديق خبر فوق به خبر نگار هنري " مهر " گفت: 4 طرح نمايشي متفاوت براي جشنواره بيست و سوم در دست كار دارم كه مطمئن نيستم بتوانم آنها رابراي اين جشنواره آماده كنم . در صورت اتمام پايان نامه دكترايم، اين 4 طرح نمايشي را حتما براي جشنواره امسال آماده مي كنم وگرنه به سال آينده موكول مي شود .

وي همچنين خبر از بازخواني يك متن خارجي براي گروه" تجربه" داد و تصريح كرد: صحبت هايي با من براي بازخواني يكي از متون "شكسپير " يا " يون فوسه "شده است كه ممكن است گروه براي جشنواره بيست و سوم يكي از اين متون بازخواني شده به فارسي را ارئه دهد.

" ثميني " درباره آثار جديدش توضيح داد: يكي از متون فضاي كاملا هندي دارد ، صحنه بندي هاي آن را هم انجام داده ام ، يكي ديگر نيز فضاي داستان هاي هزار و يك شب را دارد و ديگري يك درام كاملا خانوادگي اززمان معاصر است.

وي با اشاره به اين كه اين طرح ها را براي گروه هاي مختلف تئاتري نوشته است افزود : تا آخر اسفند ماه تصميم خود را مي گيرم كه اين متون را براي جشنواره امسال آماده كنم يا براي جشنواره سال آينده .

لازم به ذكر است ثميني فروردين ماه 1383همراه با گروه تجربه به دعوت جشنواره "تاج محل" براي اجرا نمايش "خواب در فنجان خالي" سفري 10 روزه به هند خواهد داشت .