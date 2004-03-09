اسامي پذيرفته شدگان آزمون اعزام به مدارس خارج از كشور معلمان اعلام شد

به گزارش روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، قبول شدگان پس از مصاحبه در صورت كسب ساير شرايط به مدت دو سال به يكي از كشورهاي خارج از كشور جهت تدريس به دانش آموزان ايراني مقيم آن كشور اعزام مي شوند و از ميان قبول شدگان ، بيش از 400 نفر مورد پذيرش نهايي قرار مي گيرد.

براين اساس اسامي پذيرفته شدگان بر روي سايت اينترنتي آموزش و پرورش با آدرس www.Amoozeshvaparvaresh.org قابل دسترسي مي باشد. همچنين اسامي كامل قبول شدگان همراه با شرايط و مراحل نهايي اعزام به خارج در آخرين شماره نشريه نگاه (شماره 244) درج گرديده است كه فرهنگيان و علاقه مندان مي توانند با مراجعه به اين نشريه آگاهي هاي لازم را كسب كنند.

گفتني است در آزمون اعزام به مدارس خارج از كشور بيش از 20 هزار معلم و فرهنگي در سراسر كشور به رقابت پرداختند.