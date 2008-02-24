نیازسالانه به ساخت 700 هزار واحد مسکونی/ کمبود مسکن مرتفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، پرویز داوودی شامگاه شنبه در حاشیه بهره برداری از طرحهای مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی در گفتگوبا خبرنگاران در شهرستان مهاباد افزود: این در حالی است که بخش خصوصی تنها توان ساخت 500 هزار واحد مکسونی در کشور را داراست.

وی ادامه داد: همچنین برای رفع این مشکل هم‌ اکنون به احداث ‪ ۱/۵‬میلیون واحد مسکونی در قالب تبصره شش در سطح کشور نیز نیاز است.

داوودی در ادامه از ثبت نام سه میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار نفر در راستای مشارکت در طرح مسکن مهر در کشور خبر داد و گفت: پیش بینی شده است تا پایان امسال با واگذاری زمین به ‪ ۵۰۰‬هزار نفر، کار احداث واحدهای مسکونی برای این تعداد آغاز شود.

معاون اول رئیس جمهوری در ادامه با بیان اینکه مشکل مسکن از مشکلات اساسی کشور طی سالهای گذشته است، بیان داشت: دولت نهم با کمبود ‪ ۲/۵‬میلیون مسکن وارد سال ‪ ۸۵‬شد و توانست در این سال با ساخت ‪ ۶۳۰‬هزار واحد مسکونی و در سال ‪ ۸۶‬با ساخت ‪ ۸۰۰‬هزار واحد مسکونی، بخشی از این کمبودها را جبران کند.

وی یادآور شد: در صورت تحقق واگذاری ‪ ۱/۵‬میلیون واحد مسکونی در سال آینده به افراد بدون مسکن، مجموع واحدهای مسکونی ساخته شده در طی دو سال اخیر به دو میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار واحد خواهد رسیده و مشکل کمبود مسکن کشور به تدریج مرتفع خواهد شد.

داوودی درادامه همچنین با بیان اینکه ظرفیت و توان کشور در بخش تامین مصالح ساختمانی از جمله سیمان و فولاد به صورت چشمگیری افزایش یافته است، تصریح کرد: در این راستا توان نیروی انسانی متخصص دو برابر و مدت زمان اجرای طرح های عمرانی به همت دولت نهم با دوسال کاهش به هفت سال رسیده است.