با مروجان فساد و فحشا در جامعه قاطعانه برخورد مي كنيم

وي كه در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري مهر سخن مي گفت، افزود: بيشتر اقدامات اين معاونت در زمينه ارشاد و اصلاح است و بگونه اي عمل كرده ايم كه مورد اعتماد مردم قرار بگيريم و فرهنگ امر به معروف را در بين عامه مردم گسترش دهيم.

سردار روزبهاني تاكيد كرد: پس از اينكه مراحل ارشاد و اصلاح سپري شد و نتيجه اي حاصل نشد، به عنوان ضابط قضايي و بر اساس ماموريتي كه بر عهده داريم موظف هستيم با مروجان فساد و فحشا و مواد مخدر در جامعه برخورد قاطع داشته باشيم.

وي خاطرنشان كرد: هدف ما ايجاد محيطي ناامن براي اين گونه افراد است و با تلاشي كه از طريق حضور در صحنه داشته ايم در زمينه ايجاد امنيت در تهران حرفهايي براي گفتن داريم.

معاون امر به معروف و نهي از منكر منطقه مقاومت تهران در ادامه با تاكيد بر اينكه قصد داريم به طور گسترده به شناسايي اراذل و اوباش كه مخل امنيت اجتماع هستند، اقدام كنيم، تصريح كرد: در اين زمينه هماهنگي مطلوبي با دستگاه قضايي داريم، و در مواقع لزوم احكام مربوطه در اختيار ضابطين قضايي قرار خواهد گرفت.

وي همچنين با اشاره به ارائه آموزش هاي لازم به بسيجيان به عنوان ضابطين قضايي اظهار داشت: بحث آموزش ضابطين براي ما بسيار جدي است و در همه زمينه ها بسيجيان و ضابطين را توجيه مي كنيم. در طول سال نيز توسط حوزه ها، مراكز و نواحي چندين مورد همايش توجيهي برگزار مي شود تا مسائل روز مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

سردار روزبهاني تاكيد كرد: امر به معروف تنها مختص بسيجيان نيست بلكه بايد فراگير شود، و هر فرد ايراني خود اخلاقيات را رعايت مي كند، و به ديگران نيز در اين زمينه تذكر مي دهد.

وي افزود: در اين زمينه سعي كرده ايم در سطح شهر در قالب برنامه هاي جذاب و در اماكن عمومي نظير پاركها، كوههاي شمال تهران مراسم، جشنها حضوري فعال داشته باشيم و برنامه هايي را نيز خود برگزار كنيم.

وي استقبال مردمي از برنامه هاي معاونت امر به معروف و نهي از منكر منطقه مقاومت را بسيار خوب توصيف كرد و گفت: اين اقدامات اثرات مثبتي در خانواده ها برجاي گذاشته است كه برخي نيز با مراجعه حضوري و يا نامه از اين گونه فعاليتها تقدير كرده اند.

سردار روزبهاني تاكيد كرد: منطقه مقاومت بسج تهران در ارتباط با معضل مواد مخدر و ديگر مفاسد اقدام به برگزاري جلسات آموزش و سخنراني براي خانواده ها كرده است تا نسل جوان و خانواده ها با اين معضل آشنا شوند كه استقبال چشمگيري نيز از اين برنامه ها به عمل آمده است.

معاون امر به معروف و نهي از منكر منطقه مقاومت بسيج تهران بزرگ در ادامه تصريح كرد: بيشتر فعاليت هايي كه ما انجام مي دهيم با درخواست مردم صورت مي گيرد. مردم در تماس با معاونت گزارشهايي در زمينه مفاسد را ارائه كرده و خواستار پيگيري موضوع هستند.

وي يكي ديگر از اقدامات اين معاونت را شناسايي فروشندگان و توزيع كنندگان مواد مخدر دانست و افزود: در چند نوبت در سال گذشته اقدام به پاكسازي معابر عمومي از فروشندگان مواد مخدر و معتادان كرده ايم و حدود 1600 نفر معتاد را دستگير و تحويل مراجع قضايي داده ايم و همچنين قصد داريم حضور خود در اماكن عمومي را گسترش دهيم.