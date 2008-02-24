امکان هرگونه خطای ناشی از بی تجربگی در انتخابات منتفی است/ سخنرانی کاندیداها ممنوع نیست

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام ابراهیم رازینی رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان تهران شنبه شب درحاشیه همایش اعضای ستادی انتخابات مجلس هشتم حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر، با اشاره به تائید بخش عمده ای از رد صلاحیت شدگان درشورای نگهبان گفت : آنچه در بررسی های نهایی صلاحیت ها اتفاق افتاد ، طبیعی است چون افراد حق داشتند بر اساس مدارک و شواهدی که در دست دارند نسبت به رای عدم تایید صلاحیتشان اعتراض کنند و چه بسا اگر این مدارک به دست هیئت های اجرایی می رسید، آنها هم این افراد را تایید می کردند.

وی ادامه داد: اینکه قانون اشکالاتی دارد یا خیر، درمسئله بررسی صلاحیت ها بحث دیگری است اما درمقام عمل هماهنگی خوبی بین هیئت های اجرایی و نظارت حاکم بود.

رازینی در پاسخ به خبرنگاری که پرسید آیا دغدغه ای نسبت به انتخابات مجلس هشتم و یا سلامت آن وجود دارد گفت: با آمادگی و سلامتی که در سیستم اجرا ، متشکل از وزارت کشور و همکارانشان وجود دارد و نظارت دقیقی که ناظران شورای نگهبان انجام می دهند، مردم نباید دغدغه ای درباره برگزاری انتخابات مجلس هشتم داشته باشند .

وی ادامه داد: آرای 24 اسفند امانت سه گروه مردم، کاندیداها و نظام است لذا به حفظ آن مقید هستیم و با نیروهای پرسابقه ای که برای نظارت در نظر گرفته ایم امکان هرگونه خطر و اشتباهی که ناشی از بی تجربگی باشد منتفی است. به گفته رازینی تعداد زیادی از ناظران انتخابات بر بیش از 10 انتخابات گذشته نظارت کرده اند .

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان تهران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر موارد تخلفات تبلیغاتی و مصادیق آن تصریح کرد: تبلیغات زود هنگامی که بدون نام احزاب و یا بدون نام بردن از کاندیدای خاص و امضای احزاب باشد در قانون تخلف محسوب نمی شود.

وی با بیان اینکه تاکنون مواردی از تخلفات تبلیغاتی عمدتا به صورت پخش کارت از سوی برخی نامزدها مشاهده شده است ، خاطرنشان کرد: البته خود این افراد مدعی شدند که این کار از سوی طرفدارانشان انجام شده است که تذکرات لازم در این باره داده شد، اگر جدی تر باشد عملا از آن جلوگیری می شود و چه بسا اگر ادامه یابد در بررسی صلاحیت ها این افراد بی تاثیر نباشد.

رازینی درباره انجام تخلفات در شهرستانهای استان تهران نیز اظهار داشت: در شهرستانها قرار شده اگر تخلفی صورت بگیرد هم به فرمانداری منعکس شود و هم به ستاد و یا خود کاندیدا، ولی فعلا چون اغلب نامزدها درگیر بحث صلاحیتشان بوده اند خیلی وارد عرصه تبلیغات نشده اند .

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا سخنرانی نامزدها در مراسم عزاداری در مساجد ، حسینیه ها و تکایا جرم محسوب می شود گفت: اگر در این سخنرانی ها اسمی از کاندیدا و یا احزاب خاصی به میان نیاید و افراد به اینکه نامزد مجلس هستند اذعان نکنند، مشکل قانونی وجود ندارد.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان تهران تاکید کرد: کاندیداهای انتخابات در قانون از سخنرانی منع نشده اند .

رازینی همچنین گفت : ممکن است فرد از سخنرانی های خود نتیجه تبلیغی گرفته باشد اما این امر جزء تبلیغات ممنوعی که در قانون ذکر شده است محسوب نمی شود.

رازینی گفت : اسامی افراد تائید صلاحیت شده در بررسی های شورای نگهبان به وزارت کشور ابلاغ شده است.