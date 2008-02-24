رشد دو برابری بودجه عمرانی آموزش و پرورش در سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علیرضا علی احمدی شامگاه شنبه در آیین بهره برداری از همزمان 27 پروژه مدرسه سازی با 170 کلاس درس در استان آذربایجان غربی افزود: در سال 84 - 85 بودجه عمرانی آموزش و پرورش دو برابر شده است.

وی ادامه داد: در دولت نهم با تحقق شعار عدالت محوری و مهرورزی توسعه و پیشرفت کشور شروع شد.

وی از پرداخت مطالبات 17 ساله آموزش و پرورش خبر داد و بیان داشت: آموزش و پرورش دو هزار و یکصد میلیارد تومان کسری داشت که از این میزان یک هزار و یکصد میلیارد تومان از طرف دولت به این وزارتخانه بودجه تخصیص یافته است.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: کلیه مطالبات صندوق ذخیره فرهنگیان در قالب سهام عدالت تصویب شده که به زودی پرداخت خواهد شد.

وی به افزایش ظرفیت دانشگاهها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ظرفیت دانشگاه های کشور یک و نیم برابر شده در حالی که امسال یک میلیون و 250 نفر متقاضی کنکور داریم.

علی احمدی با اشاره به عدالت اجتماعی افزود: با ورود دانش آموزان به دانشگاهها زمینه عدالت اجتماعی فراهم می شود.

در خاتمه این مراسم 27 پروژه مدرسه سازی به صورت نمادین در مدرسه قائم با 10 کلاس و سالن ورزشی 741 متر مربعی و زیر بنای دو هزار و 177 متر مربعی با هزینه شش هزار و 900 میلیون ریال در مدت هفت ماه به بهره برداری رسید.

