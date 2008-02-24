خراسان شمالی رتبه چهارم کشور بیسوادی کشور را داراست

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عصمتی صبح امروز در نشست ستاد پشتیبانی نهضت سوادآموزی استان خراسان شمالی افزود: میانگین نرخ بیسوادی در استان خراسان شمالی چهار درصد بیش از نرخ میانگین کشوری است.
وی اظهار داشت: در استان خراسان شمالی 150 هزار بیسواد داریم که باید برنامه ریزی مناسب برای کاهش نرخ بیسوادی در این استان انجام شود.
این مسئول عنوان کرد: نهضت سواد آموزی استان خراسان شمالی برنامه با سواد کردن بالغ بر 40 هزار بیسواد را در سال تحصیلی جاری در دستور کار دارد و این برنامه برای سال تحصیلی آِینده حدود 70 هزار نفر اجرا خواهد شد.
عصمتی عنوان کرد: اگر اعتبار مناسب در اختیار نهضت سواد آموزی استان خراسان شمالی قرار گیرد، این نهاد می تواند در زمان کمتری نرخ میانگین بیسوادی را در این استان کاهش دهد.
وی اعتبار سال گذشته نهضت سوادآموزی استان خراسان شمالی را 20 میلیارد ریال اعلام کرده است.
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