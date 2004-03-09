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۱۹ اسفند ۱۳۸۲، ۱۱:۵۵

مدير عامل سازمان تامين اجتماعي در گفتگو با "مهر " وعده داد:

همه روستاييان در برنامه چهارم توسعه بيمه مي شوند

همه روستاييان در برنامه چهارم توسعه بيمه مي شوند

مدير عامل سازمان تامين اجتماعي گفت : در برنامه چهارم توسعه تمامي روستاييان تحت پوشش بيمه روستايي قرار مي گيرند و از كليه خدمات درماني بهره مند خواهد شد .

دكتر محمد حسين شريف زادگان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر  با اشاره به اينكه در برنامه چهارم توسعه صندوق مستقلي براي بيمه روستايي تشكيل خواهد شد  ، ادامه داد : علاوه بر تشكيل صندوقي در برنامه چهارم  منابع خاصي در اين صندوق در نظر گرفته خواهد شد تا  مشكلي در خصوص پوشش كامل بيمه روستايي در كشور بوجود نيايد .

 

وي ادامه داد : در حال حاضر سالانه بودجه اي از طريق سازمان خدمات درماني براي  درمان روستاييان صرف مي شود و در حال حاضر نيز بسياري از مناطق از اين طريق خدمات درماني لازم را دريافت مي كنند.

مدير عامل سازمان تامين اجتماعي خاطر نشان كرد : با توجه ويژه در برنامه چهارم توسعه اميدواريم بيمه روستايي در تمامي نقاط كشور  به مرحله اجرا درآيد .

کد مطلب 64431

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