همه روستاييان در برنامه چهارم توسعه بيمه مي شوند

دكتر محمد حسين شريف زادگان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اينكه در برنامه چهارم توسعه صندوق مستقلي براي بيمه روستايي تشكيل خواهد شد ، ادامه داد : علاوه بر تشكيل صندوقي در برنامه چهارم منابع خاصي در اين صندوق در نظر گرفته خواهد شد تا مشكلي در خصوص پوشش كامل بيمه روستايي در كشور بوجود نيايد .
وي ادامه داد : در حال حاضر سالانه بودجه اي از طريق سازمان خدمات درماني براي درمان روستاييان صرف مي شود و در حال حاضر نيز بسياري از مناطق از اين طريق خدمات درماني لازم را دريافت مي كنند.
مدير عامل سازمان تامين اجتماعي خاطر نشان كرد : با توجه ويژه در برنامه چهارم توسعه اميدواريم بيمه روستايي در تمامي نقاط كشور به مرحله اجرا درآيد .
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