عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

- سازمان ملل متحد گزارش داد که از آغاز درگیریها در ایالت دارفور سودان تاکنون، 200 هزار نفر کشته و بیش از دو میلیون نفر آواره شده اند.

-"هیلاری کلینتون" نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از رقیب خود " باراک اوباما" که در انتخابات درون حزبی از وی پیش است، به شدت انتقاد کرد.

- مجمع ملی کوبا امروز در جلسه خود جانشین " فیدل کاسترو" رهبر این کشور را انتخاب خواهد کرد.

- "رابرت گیتس" وزیردفاع آمریکا شب گذشته از ترکیه خواست تا برای آشتی با اقلیت کرد خود اقدامهای بیشتری انجام دهد.

-"عمروموسی" دبیرکل اتحادیه عرب از وضعیت مرزی عراق و ترکیه ابراز نگرانی کرد.

- وزارت دادگستری و دفتر مدیریت اطلاعات ملی آمریکا اعلام کردند که مشاجرات و اختلافات بر سر قانون استراق سمع، سبب تردید شرکتهای ارتباطی در همکاری با مقامهای آنها شده است.

- رئیس پلیس کربلا از کشف مقادیر زیادی مهمات در یکی از مناطق شمالی کربلا خبر داد.

-"رابرت کوچاریان" رئیس جمهوری ارمنستان اعتراضات روز گذشته در کشورش نسبت به نتایج انتخابات ریاست جمهوری هفته گذشته را به عنوان یک تلاش برای کودتا توصیف کرد.

- عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب امروز در دور تازه تلاشهایش برای حل بحران لبنان، وارد بیروت می شود.

- رژیم صهیونیستی روز گذشته در اولین واکنش رسمی خود به گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره موضوع هسته ای ایران که روز جمعه منتشر شد، بدون توجه به ماهیت صلح آمیزاین برنامه ادعا کرد : این گزارش ثابت می کند که ایران همچنان در حال توسعه سلاحهای هسته ای است(!)

- " طارق عزیزالدین" سفیر پاکستان در افغانستان به مدت 13 روز ناپدید شده ، اما اسلام آباد معتقد است که وی سالم و زنده است.

- " جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از مجلس نمایندگان کشورش از آنها خواست که قانون استراق سمع را که مدت آن نقض شده، احیا کنند.