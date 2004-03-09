ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در استان گلستان در شوراي برنامه ريزي توسعه استان تصويب شد

به گزارش خبرگزاري مهر، مهندس "سليمان ملكان" افزود: اين منطقه با محور گرفتن فعاليتهاي تجاري پس از تاييد شوراي عالي مناطق ازاد كشور احداث مي شود.

به گفته وي، ايجاد تسهيلات براي سرمايه گذاران بخش تجاري و صنعتي به منظور استفاده از امكانات قانوني كه مشمول منطقه آزاد مي شود از تبعات مثبت ايجاد اين منطقه است.

وي خاطرنشان كرد: راه اندازي اين منطقه آزاد براي نخستين بارتوسط بخش خصوصي انجام مي شود.

ملكان با اشاره به چگونگي مكان يابي براي اجراي اين پروژه اضافه كرد: مكان يابي اين طرح به وسيله مشاور بخش خصوصي در مدت هشت ماه انجام گرفته و نتيجه كار پس از تصويب در كميته توسعه صادرات ، به شوراي برنامه ريزي توسعه ارسال و در آنجا مورد تصويب قرار گرفت.

وي تصريح كرد: وجود راه دريايي، ريلي ، جاده اي و نزديكي شهرستان تركمن به فرودگاه از دلايل اصلي انتخاب اين شهرستان براي اجراي اين طرح بوده است.

معاون برنامه ريزي و اداري - مالي استاندارگلستان با اشاره به اهداف ايجاد منطقه ويژه اقتصادي يادآور شد: پشتيباني عملي از صنايع داخلي از طريق تامين مواد اوليه مصرفي قطعات و ابزار ماشين آلات صنعتي و امكان دسترسي توليد كنندگان داخلي به مواد مصنوعي ارزان و با كيفيت عرضه شده به بازار جهاني، برخي از اهداف ايجاد اين منطقه است.

وي ادامه داد: تامين مواد مصرفي مورد نياز جامعه ازطريق سرمايه گذاريهاي خارجي، تسهيل در مراحل توليد ايجاد مشاركت فعال بخش خصوصي و تعاوني (داخلي و خارجي) از اهداف ديگر ايجاد اين منطقه ويژه اقتصادي است.

به گفته وي ، فراهم سازي شرايط آسان مبادله و خريد و فروش كالاهاي ايراني و خارجي و ايجاد امكانات اشتغال و تربيت نيروي انساني از ديگر نتايج مثبت ايجاد اين منطقه اقتصادي است.

وي با اشاره به برخي تفاوتهاي موجود بين منطقه ويژه اقتصادي و منطقه آزاد تجاري تصريح كرد: در منطقه آزاد تجاري صنعتي امكان ثبت شركت ها، ارايه مالكيت معنوي و وسايط حمل و نقل زميني وهوايي وجود دارد اما در منطقه ويژه اقتصادي امكان ثبت شركت ها به منظورهاي ياد شده امكان پذير نيست.

مهندس ملكان اضافه كرد: خرده فروشي كالاها براي اتباع داخلي و خارجي درمنطقه آزاد تجاري ، صنعتي امكان پذير است ، اما در منطقه ويژه اقتصادي فقط براي اتباع خارجي مجاز است.

وي خاطرنشان كرد: ارايه خدمات بانكي ، پولي و اداري در منطقه آزاد تابع مقررات منطقه آزاد است اما در منطقه ويژه اقتصادي بر اساس مقررات داخلي كشور است.

به گفته وي، امكان مشاركت و سرمايه گذاري داخلي از منطقه آزاد به هر نسبتي وجود دارد ، اما اين امكان در منطقه ويژه اقتصادي براي سهامداران خارجي حداكثر به ميزان 49 درصد است.