داد و ستد 12 میلیون و 722 هزار سهم در بورس همدان

عباس صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: 60 درصد آمعاملات انجام شده در بورس همدان مربوط به خرید سهام و 40 درصد مربوط به فروش سهام بوده است .

صمدی اظهار داشت : با توجه به 21 روز کاری بورس منطقه‌ای همدان در بهمن ماه، متوسط ارزش داد و ستد کل، روزانه دو میلیارد و 284 میلیون و 633 هزار و 317 ریال بوده که نسبت به دی ماه، 58 درصد افزایش داشته است .

وی خاطرنشان کرد : در این ماه تعداد خریداران با 33 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 1316 نفر رسید و 38 کد معاملاتی جدید ایجاد شد .

صمدی عنوان کرد : شرکت‌های پتروشیمی فناوران، معدنی و صنعتی چادرملو و ملی صنایع مس ایران بیشترین ارزش معاملات و شرکت‌های پتروشیمی فناوران، سایپا و فولاد خوزستان بیشترین تعداد خریدار بهمن ماه را به خود اختصاص دادند .