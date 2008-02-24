داد و ستد 12 میلیون و 722 هزار سهم در بورس همدان

عباس صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: 60 درصد آمعاملات انجام شده در بورس همدان مربوط به خرید سهام و 40 درصد مربوط به فروش سهام بوده است.
صمدی اظهار داشت: با توجه به 21 روز کاری بورس منطقهای همدان در بهمن ماه، متوسط ارزش داد و ستد کل، روزانه دو میلیارد و 284 میلیون و 633 هزار و 317 ریال بوده که نسبت به دی ماه، 58 درصد افزایش داشته است.
وی خاطرنشان کرد: در این ماه تعداد خریداران با 33 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 1316 نفر رسید و 38 کد معاملاتی جدید ایجاد شد.
صمدی عنوان کرد: شرکتهای پتروشیمی فناوران، معدنی و صنعتی چادرملو و ملی صنایع مس ایران بیشترین ارزش معاملات و شرکتهای پتروشیمی فناوران، سایپا و فولاد خوزستان بیشترین تعداد خریدار بهمن ماه را به خود اختصاص دادند.
سرپرست بورس منطقهای همدان یاد آور شد: در راستای آشنایی عموم شهروندان با نحوه سرمایهگذاری در بورس، کلاسهای آموزش مقدماتی و پیشرفته در بورس همدان برگزار شد که در بهمن ماه 20 نفر در کلاسهای آموزش پیشرفته شرکت کردند.
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