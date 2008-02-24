آهنی: گزارش البرادعی بنای قطعنامه های شورای امنیت را فرو ریخت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی آهنی، سفیر ایران در فرانسه در گفتگویی با بخش خبری ساعت 19 شبکه فرانس 24، در خصوص گزارش اخیر محمد البرادعی درباره فعالیت های هسته ای کشورمان، اظهار داشت: من شخصا با دقت گزارش آژانس را مطالعه کردم و در حال حاضر از پیشرفتهای صورت گرفته در روند همکاری با آژانس خوشحال هستیم.

وی افزود: طبق گزارش آژانس ما مشکلات باقی مانده را حل کرده ایم و تمام سوالات و سوء تفاهمات را بر مبنای مدالیته و برنامه کاری توافق شده با این نهاد بین المللی برطرف ساخته ایم که این گام بسیار مهمی برای ما بوده و در واقع در این گزارش مدیرکل آژانس با صراحت تأکید می کند که کلیه ابهامات قبلی برطرف شده و هیچ رابطه ای میان استفاده از مواد هسته ای در ارتباط با موارد اتهامی، بویژه اتهامات وارده از سوی ایالات متحده آمریکا نیافته است.

آهنی با اشاره تصریح البرادعی به همکاری های کامل ایران با آژانس و رضایت دیده بان هسته ای سازمان ملل از این روند، ادامه داد : ما به کلیه سئوالات آژانس پاسخ داده ایم و در آخرین و یا ما قبل آخرین جلسه با نمایندگان آژانس، آنها کاغذی حاوی برخی مطالب ادعایی به ما نشان دادند ولی وقتی از آنها خواستیم آن را جهت بررسی در اختیار ما قرار دهند، گفتند اجازه این کار را نداریم! به وقع چگونه می توانستیم بدون در اختیار داشتن آن به سوالات پاسخ دهیم؟ به هر حال ما از حل مسائل باقی مانده با آژانس خرسندیم و علاقمندیم در شرایط عادی و به طور جدی همکاری خود را با آژانس ادامه دهیم.

سفر ایران در فرانسه در خصوص علت اعلام موضع تهران مبنی بر مختومه شدن پرونده هسته ای در شرایطی که 1+5 همچنان روند تقابل سیاسی با کشورمان را پیگیری می کند، اظهار داشت: واقعا مبنای صدور قطعنامه های قبلی چه بود؟ سوء ظن نسبت به جنبه نظامی برنامه هسته ای ایران، در حالی مطرح می شد که مطابق گزارش البرادعی، اظهارات آژانس و حتی گزارش سرویس های امنیتی آمریکا، هیچ گونه برنامه نظامی در کار نیست و در واقع امروز مبانی صدور قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران فروریخته و اکنون باید به دنبال راهی برای ادامه همکاری عادی با آژانس باشیم.

وی با تائید اخبار مربوط به راه اندازی نسل جدید سانتریفوژهای غنی سازی در نطنز یادآور شد : البته ما این موضوع را به آژانس اطلاع داده بودیم و حتی از آقای البرادعی برای بازدید از این سانتریفوژ ها دعوت کردیم که این مسئله ای بسیار مهم بود، به ویژه آن که این حرکت ایران، اقدامی فراتر از الزامات و صرفا بر اساس حسن نیت بود.