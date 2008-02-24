به گزارش خبرنگار مهر، شهاب الدین صدر دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان جمعه شب در حاشیه همایش مردمی این جبهه در مناطق 30 گانه تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جایگزین دکتر لاریجانی در لیست جبهه متحد قطعی شده و آقای تقوی نیز علیرغم اینکه هنوز انصراف خود را اعلام نکرده ولی به جمع بندی رسیده اند که نمی توانند به صورت همزمان در مجلس و مسئولیت خود باقی بماند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر زمان اعلام لیست نهایی جبهه متحد اصولگرایان در تهران و استانها افزود: ظرف چند روز آینده و احتمالا سه شنبه این هفته و در نشست خبری جبهه متحد به صورت رسمی لیست تهران را اعلام خواهیم کرد.

صدر درباره اعلام لیست استانها نیز با اشاره به برگزاری ششمین همایش استانی جبهه متحد در روز پنجشنبه گذشته تصریح کرد: بعد از پایان این همایش در اکثر حوزه های انتخابیه درباره نامزدهای نهایی جبهه متحد به جمع بندی رسیدیم و تعداد انگشت شماری از حوزه های انتخابیه باقی ماند.

دبیر جبهه متحد اصولگرایان با بیان اینکه در تعداد محدودی از حوزه های انتخابیه که جبهه متحد هنوز به جمع بندی نرسیده است، از بین دو نامزد در نهایت یکی را انتخاب خواهد نمود، ادامه داد: تا عصر امروز شنبه درباره انتخاب این نامزدها به جمع بندی نهایی رسیده و پاسخ نهایی را به استانها اعلام خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهردرباره اینکه آیا در نهایت جبهه متحد با ائتلاف فراگیر اصولگرایان یک لیست واحد را ارائه خواهد نمود یا خیر، گفت: برای به تفاهم رسیدن با این ائتلاف هنوز وقت هست چرا که ما با این دوستان ارتباط خوبی داریم و امیدواریم که در نهایت با هم به توافق برسیم.

صدر ادامه داد: لیست جبهه متحد بر اساس چارچوب و قوانین مشخص به جمع بندی رسیده و اعلام دوستان ما در ائتلاف فراگیر اصولگرایان برای امکان همگرایی و بازگذاشتن لیست شان تا ایام تبلیغات نشان دهنده این است که زمینه برای به تفاهم رسیدن اصولگرایان و ارائه لیستی واحد فراهم است.

دبیر جبهه متحد اصولگرایان تاکید کرد که جبهه متحد اصولگرایان تعدادی از افراد را به عنوان ذخیره لیست در نظر گرفته و در نهایت هر نامزدی که دچار مشکل شود یکی از این افراد به عنوان جایگزین وی معرفی خواهد شد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره تاثیر افزایش تعداد داوطلبان تائید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان در رقابت های انتخاباتی خاطر نشان کرد: شورای نگهبان بر اساس چارچوب و قوانین تعیین شده کار خود را دنبال کرد و بر اساس توقعی که گروه های سیاسی مختلف داشتند دقت زیادی در بررسی صلاحیت ها از خود نشان داد.

صدر در پایان ضمن رد ادعای برخی گروه ها که انتخابات مجلس هشتم را انتخابات رقابتی نمی دانند، تصریح کرد: بر اساس اطلاعاتی که به ما رسیده، نامزدهای اصلاح طلبان در حوزه های انتخابیه کاملا فعالند و اصلاح طلبان در همه حوزه ها داوطلب دارند و مسئله رقابت بسیار جدی است که امیدوارم با حضور گسترده مردم 24 اسفند رقابتی پرشور و نشاط را شاهد باشیم.