تغییر ضوابط انتشار اوراق مشارکت تا پایان سال

حسین قضاوی در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: تغییر در ضوابط انتشار اوراق مشارکت در چارچوب بسته سیاستهای پولی در بانک مرکزی در حال بررسی است و نتیجه آن تا آخر سال مشخص می شود.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: به بانک مرکزی تکلیف شده که تا پایان سال باید وضعیت این ضوابط را روشن کند؛ چراکه بازخرید اوراق مشارکتی که در سال بعد باید توسط بخش دولتی، غیردولتی یا بانک مرکزی منتشر شود فقط در بورس دیده شده است.

وی تصریح کرد: در بودجه سال آتی دولت پیش بینی خاصی برای انتشار اوراق مشارکت برای خود نکرده است.

قضاوی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به عدم این پیش بینی، تکلیف برخی وزارتخانه ها که بخشی از کمبود اعتبار طرحهای خود را از طریق فروش اوراق مشارکت جبران می کنند، چیست؟ گفت: این یک سیاست است که به نظر می رسد در خصوص آن مقامات دولتی باید پاسخگو باشند.

