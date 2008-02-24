رمان و ناشر "متفاوت" سال معرفی شدند / جایزه ای دیگر برای مرتضائیان آبکنار

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم فائزه شاکری دبیر جایزه با اشاره به مشکلاتی که برای تعیین مکان برگزاری این مراسم به وجود آمده بود، گفت : ما در سه دوره قبلی با همکاری خوب بهروز غریب پور مشکلی از نظر مکان برگزاری جایزه نداشتیم اما امسال واقعاً غافلگیر شدیم وتا روزهای نزدیک به پایان سال محلی را برای این کار به ما ندادند که البته چند روز پیش بود که این مشکل حل شد.

وی همچنین با بیان اینکه نامزدهای دریافت جایزه رمان برتر بسیار به هم نزدیک بودند، افزود : امیدوارم این اتفاق در مورد جوایز ادبی دیگر هم بیفتد و به جایی برسیم که آثار ادبی مان بسیار به هم نزدیک شوند.

مهدی یزدانی خرم - برگزیده سال گذشته رمان متفاوت - نیز در سخنانی با اشاره به جوان بودن این جایزه ادبی، گفت : کسانی که سه چهار سال پیش و درابتدای فعالیت انجمن مطالعات آثار داستانی متفاوت - برگزار کننده این جایزه - کار آنها را جدی نمی گرفتند با دیدن پشتکار و تداوم فعالیت آنان مجبور شدند آن را جدی بگیرند، هر چند رمان یا داستان متفاوت لزوماً اتفاق خاصی نیست که ساختار دگرگونه ای داشته باشد و حتی ممکن است آثاری که چنین لقبی می گیرند بسیار نازل باشند اما به هر حال باید گفت نویسندگان این گونه آثار نسبت به عرف معمول داستان نویسی، متفاوت می نویسند.

وی افزود: در یکی دو ساله اخیر آثار ادبی ایرانی در بسیاری از گرایشها نوعی کپی نویسی از روی دست همدیگر است و در چنین شرایطی، حداقل حسنی که می شود برای گونه ادبیات متفاوت یافت این است که نویسنده چیزهایی برای ارائه دارد که شاید اگر بیشتر به آنها بپردازد در سومین یا چهارمین کتابهایش، ویژگیهای شاخصی بیرون بیاید. پس می توان به آینده این نوع نگارش امیدوار بود.

در این مراسم همچنین مهرنوش صفایی نویسنده داستانهای عامه پسند با بیان اینکه تحصیلاتش با رشته ادبیات غیر مرتبط است اما توانسته مخاطبان زیادی را به خواندن آثارش فراخواند، گفت: من لیسانسیه مامایی و 32 سال سن دارم. هیچ تجربه ای هم در زمینه ادبیات داستانی نداشته ام، اما 2 کتاب من در سالهای 85 و 86 عنوان پرفروش ترین و درعین حال مردم پسندترین آثار کشور را به خود اختصاص دادند. من الان به اینکه بدون تحصیلاتی مرتبط با ادبیات آثارم جزو مردم پسندترین نویسنده های ایران هستم و نیز به اینکه توانسته ام از این طریق صنعت نشرمان را که به گفته ناشرم مدیون من و امثال من است، افتخار می کنم. فکر می کنم که گرفتن لقب مردم پسندترین نویسنده معادل کسب خیلی از جایزه ها هم باشد و من مطمئن ام می شود روزی شکاف بین ادبیات عامه پسند و نخبه گرا را برداشت.

در پایان این مراسم و پیش از اهدای جایزه به برگزیدگان، مجری برنامه ابتدا به شیوه ای متفاوت با جوایز رایج و با انجام "قرعه کشی" کتابی را از سبد بیرون آورد و آن را به عنوان رمان برتر معرفی کرد که این کار با تعجب بسیاری از حاضران روبرو شد اما پس از لحظاتی او بیانیه هیئت داوران جایزه را قرائت کرد!

هیئت داوران این جایزه در بیانیه بخش رمان برگزیده با بیان اینکه پس از شناسایی و معرفی 13 اثر متفاوت سال 1385 از میان 34 رمان و داستان بلند، شش اثر را برای راه یافتن به مرحله ماقبل نهایی انتخاب کرده است، در نهایت و به دلایلی از قبیل قالب شکنی به خاطر تعدد راویان داستان و پرداخت های مناسب شخصیتهای آن، رمان "عقرب روی پله های راه آهن اندیمشک" نوشته حسین مرتضائیان آبکنار (نشر نی) را به عنوان رمان برگزیده معرفی و جایزه آن را که یک تندیس، لوح تقدیر و جایزه ای نقدی بود به نویسنده این رمان اهدا کرد.

هیئت داوران همچنین از میان 5 کاندیدای باقیمانده در این بخش و به دلایلی از قبیل روایت ترفندآلود قصه ای غیر واقعی به شیوه ای واقعی، رمان "دیلماج" از حمیدرضا شاه آبادی (نشر افق) را شایسته تقدیر معرفی و لوح تقدیر آن را به نویسنده این رمان اهدا کرد.

شاه آبادی به هنگام دریافت جایزه از دست محمود دولت آبادی، با ابراز خوشحالی از آن، گفت : بسیار خوشحالم که گروهی که تا امروز هیچ کدام از اعضای آن را نمی شناختم و فارغ از هر نوع رابطه خارج متنی کار من را انتخاب و از آن تقدیر کرده است.

هیئت داوران این جایزه در بیانیه بخش ناشر برگزیده نیز با بیان اینکه انتشار آثار متفاوت ادبی شاید توجیه اقتصادی چندانی نداشته باشد و این کار احتمالاً به خاطر حمایت معنوی از چنین جریانی صورت می گیرد، نشر نی را به عنوان ناشر برگزیده انتخاب کرد و تندیس این بخش را به جعفر همایی مدیر این انتشارات اهدا کرد.

همایی به هنگام دریافت این جایزه، گفت : باید از دریچه های متفاوت به آثار ادبی نگریست و زوایای بسیاری برای این کار وجود دارد و به عقیده من ما اگر تنگ نظری را کنار بگذاریم می توانیم به همه کسانی که به جنگ می پردازند، جایزه بدهیم .



وی همچنین از حسین مرتضائیان آبکنار به خاطر اینکه از زاویه ای متفاوت جنگ را دیده و آن را نوشته است، تشکر و قدردانی کرد.

در این مراسم نویسندگانی مانند محمود دولت آبادی، مدیا کاشیگر، اسدالله امرایی، حسین سناپور و بسیاری دیگر حضور داشتند.