پایان بی نتیجه مذاکرات حماس و مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی محیط، منابع آگاه اعلام کردند: هیئتی از جنبش حماس روزگذشته مذاکرات طولانی را در شهر العریش مصر با فرماندهان بلندپایه امنیتی مصر آغاز کرد که این مذاکرات بدون دستیابی به نتیجه ملموسی به پایان رسید.

به گفته این منابع، "محمود الزهار" وزیر امورخارجه سابق دولت "اسماعیل هنیه" نخست وزیر منتخب فلسطین ریاست این هیئت را که چند نفراز سران جنبش جهاد اسلامی نیز درآن حضور داشتند، برعهده داشت.

محورمذاکرات روزگذشته جنبش حماس با مسئولان امنیتی مصری درباره گذرگاه رفح،آتش بس و قرارداد مربوط به آزادی نظامی صهیونیستی دربند گروه های مقاومت فلسطینی بود.

براساس گزارش منابع آگاه، هیئت حماس دراین دیدار باردیگر درخواست خود را از طرف مصری، مبنی بر آزادی فلسطینیان وابسته به جنبش حماس که به هنگام بازشدن مرزها دستگیر شدند، تکرار کرد.

دراین دیدارهیئت حماس بر شروط سابق خود برای آزادی گلعاد شالیت نظامی اسیر صهیونیست تاکید کرد.

حماس پیش از این شرط کرده بود که دربرابر آزادی گلعاد شالیت باید 1000 اسیر فلسطینی به اضافه زنان و کودکان اسیر که تعدادشان به 400 تن می رسد، آزاد شوند.