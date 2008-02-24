نمایش"عطف به سبز" به روی صحنه می رود

سعید توکلی بازیگر این نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این نمایش به صورت تک بازیگره (مونولوگ) و در 48 دقیقه است و بازیگری این کار را نیز خود بر عهده دارم.

وی ادامه داد: موضوع این داستان روایتی از پیرمردی است که سالها به خاطر داشتن اندامی درشت و چهره ای خشن نقش شمر را ایفا کرده و اکنون به دلیل مشکلاتی که جهت بازی در این نقش برای وی به وجود آمده دیگر تمایلی به اشقیا خوانی ندارد.

توکلی افزود: این مرد دوست دارد نقش حضرت عباس (ع) را بازی کند که در طول اجرای نمایش اتفاقات جالبی رخ می دهد.

وی این کار را سومین تجربه کارگردانی خویش برشمرد و گفت: این نمایش به دلیل مضمونی عاشورایی خویش در این ایام به نمایش در می آید.

نمایش عطف به سبز به مدت شش شب در مجتمع فرهنگی هنری صاحب الزمان (عج) به روی صحنه می رود.



