وزیر کشور بریتانیا بر نقش مهم جامعه مسلمان تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس پاکستان، جکی اسمیت در دیدار روز جمعه 3 اسفند ماه از مسجد جامع لستر و دیدار با جامعه مسلمان شهر، هیئت امنای مسجد و جوانان فعال در این مسجد گفت: حفظ سهم مسلمانان برای کشور و رفاه جامعه مسلمان، بخش مهمی از مسئولیت من به عنوان وزیر کشور است.

این دیدار بخش مهمی از فعالیت وزیر کشور برای رویارویی با تمام جوامع ساکن در بریتانیا است. وی در این دیدار با دکتر شاهد رضا یکی از ائمه جمعه بریتانیا که 30 سال در این مسجد سابقه خدمت دارد، دیدار کرد.

اسمیت همچنین با مالک محمد سالم، رئیس کمیته اجرایی مسجد و عضو بنیانگذار این مسجد دیدار کرد و زمانی را به گفتگو با گروه های مسلمان درباره فعالیت خود در مسجد، مسئله انسجام اجتماعی و چالشهای آینده اختصاص داد.

وزیر کشور بریتانیا گفت: دیدار وی از این مسجد فرصتی را فراهم کرده تا با اعضای جامعه اسلامی دیدار کرده و به بررسی مسائل مهم و ارزشهای مشترک بپردازند.

مرکز اسلامی لستر در سال 1969 توسط گروهی از مسلمانان پاکستانی تأسیس شد و از آنجا که تسهیلات این مرکز اسلامی محدود بود و جمعیت مسلمانان شهر روند رو به رشدی طی می کرد شورای مدیریت این مرکز ساخت مسجدی بزرگ در شهر لستر را آغاز کرد.